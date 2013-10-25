اتكا گلستان حفاري اهواز را دو بر صفر شکست داد

اصغر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود شرايط نامساعد هوا در نیمه اول بازی را براي بازيكنان تيم اندكي مشكل ساخته بود و جوان بودن تیم نيز مزید بر علت شد تا نیمه اول را با یک بازی پایاپای بدون گل سپری شود.

وی ادامه داد: سياست تيم در نيمه دوم به گونه اي اتخاذ شد كه در نیمه دوم بازی را هجومی تر آغاز کنيم.

محمودی اذعان داشت: در دقیقه 75 نیکخو اولین گل را به ثبت رسانيد و همین گل به بازيكنان بسيار روحيه داد و سبب شد تا تیم شرایط بهتری را پیدا کند.

وي خاطر نشان كرد:10دقیقه بعد از اولين گل، با یک تعویض طلایی عبدالصمد دومین گل را نيز وارد دروازه حريف كرد و از اين رو تيم اتكا توانست هر سه امتیاز این بازی را به خود اختصاص دهد.

سرپرست تیم اتکا گلستان ضمن اشاره به تاثيرات مثبت اين برد در روحيه بازيكنان، يادآور شد: در هفته اول رقابت هاي ليك دسته 2 در برابر تیم کاچیلای آمل یک بر صفر نتیجه را واگذار کردیم؛ در هفته دوم در شیراز با تیم بهمن به تساوی بدون گل رسیدیم و این برد شرایط ما را در لیگ بهبود مي بخشد.

اصغر محمودی بيان داشت: در بازیهای بعدی كه میزبان هستیم تبلیغات گسترده تری خواهیم داشت تا هواداران بیشتری در ورزشگاه حضور داشته باشند.

گفتنی است در هفته چهارم رقابت های لیگ دسته دو کشور، اتکا گلستان در قزوین میهمان تیم کاسپین این شهر خواهد بود.