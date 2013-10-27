انحرف عملیاتی ساختمانها به یک هنجار تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،سعید امیدی افزود: در استان زنجان باید ساخت و سازها ساماندهی شود و از افزایش تخلفات شهرسازی و ساختمان سازی در استان جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در استان باید زمینه وجود رانت و فساد باید مورد توجه قرار گیرد گفت: وجود رانت در جامعه باعث عقب افتادگی جامعه در همه حوزه ها می شود و باید با معضل مهم رانت در جامعه به طور جدی برخورد شود.

عضو شورای شهر زنجان اظهار داشت: حجم بالای مراجعات و پیشگیری های ادارای و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان کاری مدیران و کارشناسان به این موضوع موجب کاهش بهره وری سازمانی و نارضایتی مراجعین ، کاهش انگیزه کارمندان و پیچیدگی هایی برای سیستم های نظارتی می گردد.

امیدی تاکید کرد: در این راستا باید مدیریت لازم برای سیستم اداری در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

وی در ادامه توسعه شهر زنجان را بدون مشارکت مردم غیر ممکن اعلام و تصریح کرد: مشارکت مردم و وجود منابع مالی از دلایل موفقیت یا عدم موفقیت در توسعه شهری است.

عضو شورای شهر زنجان به معضل ترافیک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکل ترافیک به یکی از مهمترین مطالبات مردمی و دغددغه های مردم تبدیل شده است چرا که بعضی اوقات ترافیک غیر قابل تحمل است.

امیدی یادآور شد: ترافیک باعث مصرف غیر متعارف سوخت، آلایندگی هوا، افزایش ریسک و کاهش ایمنی عابرین پیاده و برخی ناهنجاری های اجتماعی می شود.

وی افزود: برای کاهش ترافیک در استان باید راهکارها و برنامه ریزی های لازم توسط کارشناسان پلیس و صاحب نظران در دستور کار قرار گیرد.