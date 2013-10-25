امینی: از اینکه توانستیم شادی را به مردم ایران هدیه کنیم خوشحالم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، مهدی امینی پس از پیروزی یک بر صفر تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر اتریش و صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ضمن بیان این مطلب افزود: خیلی خوشحالم که توانستیم با صعود به مرحله بعد مردم ایران را خوشحال کنیم. برای این صعود سه سال زحمت کشیده بودیم و خوشحالیم که مزد تلاش هایمان را گرفتیم و مردم کشورمان را شاد کردیم.

وی در مورد اشتباهاتی که بازیکنان در دیدار با اتریش داشتند گفت: فضای بازی سنگین بود و همین شرایط باعث می شد کمی استرس داشته باشیم. این اشتباهاتم هم طبیعی بود اما امیدوارم با ریکاوری مناسب و اماده کردن بدن هایمان بتوانیم برابر نیجریه فوتبال بهتری را به نمایش بگذاریم و به مرحله بعد صعود کنیم.