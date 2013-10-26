۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

انفجار در یک واحد مسکونی در رودسر چهار مجروح برجا گذاشت

رودسر – خبرگذاری مهر: معاون فرماندار رودسر از وقوع انفجار در یک واحد مسکونی در خیابان راهدشت این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی افزود: بر اثر این حادثه  که صبح امروز رخ داد، چهار دانشجوی دختر دانشگاه پیام نور این شهرستان که در این خانه سکونت داشتند به شدت مجروح شدند.

وی اظهار داشت: مجروحان این حادثه گیلانی هستند و برای درمان کامل تر به مرکز استان انتقال یافتند.

محمدی ادامه داد: بر اثر این حادثه دو نفر با سوختگی شدید، یک نفر با 20 درصد و دیگری هم به صورت  سطحی دچا سوختگی شدند که همه آنها در بیمارستان پورسینای رشت مورد مداوا قرار گرفتند.

وی یاداور شد: خدمات آتش نشانی و ایمنی دلیل وقوع حادثه را نشت گاز در داخل واحد مسکونی اعلام کرد.

 

