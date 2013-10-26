خانه احزاب برای احزاب اصولگرا جاذبه ای ندارد/ شاید دو خانه احزاب تشکیل شود

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش برخی از احزاب اصلاحات برای احیای خانه احزاب ، گفت: خانه احزاب به دلیل مشکلات قانونی و عدم اجرای مصوبات و قوانینی که خود آنرا تصویب می کرد، از اهداف تشکیلاتی خود منحرف و در نهایت تعطیل شد.

وی با بیان اینکه خانه احزاب در دور سوم کارکردش را از دست داد، تصریح کرد: در دور سوم خانه احزاب تبدیل به خانه اصلاح طلبان شد و عملکرد احزاب اصلاح طلب اقدامات مثبت دور اول و دور دوم این تشکل سیاسی را هم تحت تاثیر قرار داد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی،افزود: بسیاری از احزاب اصلاح طلب احزاب یک نفره هستند که سازمان و تشکیلات ندارند و اگر قرار باشد خانه احزاب دوباره احیا شود باید این موضوع رسیدگی شود در غیر این صورت باز شاهد تشکیل خانه اصلاح طلبان خواهیم بود نه خانه احزاب.

وی با بیان اینکه احزاب اصولگرا علاقه ای به خانه احزاب نداشتند، گفت: بدلیل تجربه های گذشته خانه احزاب جاذبه ای برای احزاب اصولگرا ندارد و اگر بخواهد خانه احزابی متشکل از احزاب اصلاح طلب تشکیل شود احزاب اصولگرا نیز خانه احزاب دومی تشکیل خواهند داد.

بادامچیان با بان اینکه تجربه نشان داده است خانه احزاب کارایی مناسبی برای احزب ندارد، ادامه داد: در گذشته افرادی تلاش کردند تا احزاب گرد هم آیند و میثاق وحدت امضا کنند؛ اما این میثاق نامه را احزاب اصلاحات در دور سوم فعالیت خانه احزاب کم رنگ کردند و هر حزبی کار خودش را انجام می داد و کسی بر منشور وحدت پایبند نماند؛ بنابراین اگر بخواهد دوباره بر همین منوال خانه احزاب بازگشایی شود احزاب اصولگرا خود نیز خانه احزاب مجرا تشکیل می دهند و و در نتیجه دو خانه احزاب خواهیم داشت.