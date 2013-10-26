افزایش 30 درصدی مراکز مشاوره در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه همایش توسعه مشارکتهای اجتماعی و مشاوران در ارتقاء سلامت جامعه که روز شنبه برگزار شد افزود: بر اساس برنامه های سال 92 در سال جاری توسعه مراکز مشاوره و روان شناختی را خواهیم داشت به طوری که تعداد مراکز ما از 1071 مرکز 30 درصد افزایش پیدا می کند.

وی گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده مراکز مشاوره سازمان بهزیستی در میان مردم جایگاه ویژه ای دارد به طوریکه مردم با اطمینان به آنها مراجعه می کنند و بر همین اساس در استان یزد پس از مراجعه به مراکز مشاوره 60 طلاق کاهش پیدا کرده است.

به گفته ربیعی، مراکز مشاوره در سطح شهرها و استانهای کوچک امسال توسعه پیدا می کند به طوریکه در حال حاضر بیش از 50 مرکز سلامت روان خانواده فعال اند و در جهت سلامت روان محلی نیز اقداماتی انجام شده است.

وزیر رفاه تاکید کرد: در سالهای اخیر بعد از جنگ تحمیلی آسیبهای اجتماعی در کشور جدی شده و بر همین اساس باید سلامت روان و امنیت روانی جامعه را در شهرها و روستاها در دستور کار داشته باشیم و دولت نیز مکلف است سلامت و روان مردم را تامین کند و همچنین سازمان بهزیستی نیز باید در جهت ارائه خدمات بهتر در زمینه مشاوره از سوی دولت تقویت شود.

ربیعی با اشاره به اینکه مردم باید در بهزیستی و کمک به این سازمان مشارکت داشته باشند گفت: این مشارکتها فقط نباید مادی باشد بلکه با مشارکت معنوی و روانی می توان کمکهایی به جامعه هدف انجام شود.

وی در حاشیه همایش در سخنرانی خود یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در چند سال گذشته در کشور رخ داده است را مرتبط با حوزه اجتماعی دانست و گفت: این حوزه دارای جایگاهی است که به هیچ عنوان هیچ خط‌کشی نمی‌تواند آن را به درستی اندازه بگیرد، بنابراین روانشناسان با اندازه‌گیری علائم در جامعه می‌توانند در راستای آگاه‌سازی جامعه کمک کنند.

ربیعی، روانشناسان را وجدان آگاه روان جمعی جامعه دانست و اظهار کرد: اگر می‌خواهیم جامعه را پرورش دهیم، به کمک مشاوران و روانشناسان نیاز داریم و باید بدانیم که هم‌اکنون جامعه دچار اخلال‌های روانی متعدد شده و گروه‌ها در معرض این اخلالات قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: روانشناسان نه تنها در حوزه روان اجتماعی بلکه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز می‌توانند کمک‌رسان جامعه باشند، چرا که افراد زیادی در شهرهای بزرگ دچار آسیب‌های روانی شده‌اند و نمی‌توانیم اخلال‌های روانی را در شهرهای بزرگمان پنهان کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه محیط‌های کاری در شهرهای صنعتی کوچک با اشکال متفاوت تنش‌های فردی مواجه است، افزود: در حال حاضر با محیط‌های کاری پرتنش مواجهیم و بخشی از کم‌ کاری در محیط‌های کاری نیز به دلیل وجود همین محیط‌های پرتنش است، بنابراین باید محیط‌های کاریمان را شاداب کنیم.

ربیعی یکی از مسئولیت‌های دولت را پاسخگویی به نیازهای عاطفی و جمعی جامعه دانست و گفت: دولت مسئولیت امنیت روانی و عاطفی جامعه را بر عهده دارد و تنها وظیفه آن مسئولیت اقتصادی جامعه نیست.

وی افزود: عمده سرمایه‌گذاری‌هایمان در حوزه سلامت کشور در ارتباط با سلامت جسمی است و این در حالی است که باید علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روانی را نیز مد نظر قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بهزیستی متعلق به دولت نیست، اظهار کرد: بهزیستی متعلق به همه مردم است و هر ایرانی باید احساس کند که در بهزیستی دارای سهم است.

ربیعی ادامه داد: مشارکت‌های اجتماعی در جامعه حرکتی از بالا است و به صورت دستوری نیست، بلکه یک فرآیند داوطلبانه از پایین به بالا است.