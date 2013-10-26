چادگان قهرمان پنجمين المپياد فرهنگي ورزشي روستائيان اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بيش از 500 ورزشكار در هفت رشته ورزشي با هم به رقابت پرداختند.

در پايان اين رقابت ها تيم چادگان با مجموع 32 امتياز به مقام قهرماني رسيد و به مسابقات المپاد فرهنگي ورزشي كشوري راه پيدا كرد.

30 ورزشكار از شهرستان چادگان جهت شركت در پنجمين المپياد فرهنگي ورزشي روستائيان استان اصفهان اعزام شده بودند.

در رشته طناب كشي 12 تيم شركت كردنده بودند كه تيم چادگان حائز مقام سوم شد.

مسابقات رشته لی لی با شرکت 14 تیم برگزار شد که در قسمت انفرادی رشته لی لی ميلاد شملي از چادگان دوم و در قسمت تيمي چادگان سوم شد.

در بخش بازی های بومی محلی هر شهرستانی بازی سنتی شهرستان خود را به نمایش گذاشتند كه تیم های چادگان و خوانسار به طور مشترک جایگاه سوم را تصاحب کردند.

