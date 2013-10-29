محمد صادق کوشکی محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیکی مراسم 13 آبان به تشریح روابط ایران با آمریکا در طول تاریخ پرداخت و گفت: با توجه به قدمت نه چندان طولانی تشکیل کشور آمریکا روابط با این کشور در حدود 150 سال اخیر مطرح شده است.

وی با بیان اینکه کشور آمریکا عمر بسیار کوتاهی دارد، افزود: با توجه به عمر کوتاه کشور آمریکا حضورش در کشورهای دیگر با یک نگاه استعماری و سلطه گرایانه همراه بوده است.

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی با بیان اینکه مساله حضور آمریکا در ایران به بعد از دوران پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود، ادامه داد: هرچند قبل از آن نیز ارتباطاتی داشته‌ایم ولی نیرو و مستشاران آمریکا به تعداد محدود در کشورمان حضور داشته‌اند به طوری که سفیر ما در آمریکا نیز در مناسبات بین دو کشور حضور پررنگی نداشته است.

وی افزود: حضور پررنگ آمریکا در ایران یک حضور کاملا منفی بود. اشغال کشور ما توسط آمریکا و نیروهای متفقین یعنی انگلیس و شوروی در شهریور سال 1320 همراه با رفتارهای ناشایست بود و آمریکایی‌ها برخوردهای ناشایستی داشتند به طوری که هم به استقلال کشور تعدی کردند و هم به اخلاق و حریمهای اخلاقی جامعه.

کوشکی با بیان اینکه آمریکا به همراه متفقین نقش مهمی در ایجاد قحطی‌های گسترده در کشور داشته است، افزود: این کشورها بخش عظیمی از محصولات کشاورزی را برای تامین جبهه‌های نبرد بردند که در نهایت به جامعه ایران گرسنگی شدیدی تحمیل شد.

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی نقش آفرینی در کودتای 28 مرداد را دومین حضور منفی آمریکا در ایران دانست و گفت: در مورد کودتای 28 مرداد مفصل صحبت شده است اما از سال 1332 تا سال 1357 شاهد حمایت گسترده آمریکا از حکومت پهلوی دوم بودیم در واقع پهلوی دوم با حمایت آمریکا یک دوران استبدادی و ننگین را رقم زد.

وی تحمیل قانون کاپیتولاسیون را از دیگر اقدامات آمریکا علیه کشورمان دانست و گفت: آنها حتی در سالهای 1332تا 1357هم صادقانه رفتار نمی‌کردند به طوری که پهلوی دوم و اسدالله اعلم در دست نوشته‌های خود مطرح می‌کنند آنها در فروش سلاح صادقانه عمل نمی‌کردند و سلاح ها را با سه برابر قیمت و با کیفیت پایین‌تر می‌فروختند.

کوشکی در ادامه به اقدامات خصمانه آمریکا پس از پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقلاب حمایت از تجزیه‌طلبان، تروریست‌ها، تدارک دو کودتای سازمان پارس و کودتای نقاب،یتحریمهای گسترده ،یبحث بلوکه کردن اموال کشور و حمایت از صدام در جنگ 8 ساله از فعالیت‌های خصمانه آمریکا علیه کشورمان بود.

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی به حمله نظامی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی در سال 66 اشاره کرد و گفت: حمله به ناو گروه سپاه،حمله به کشتی ایران اجر،به شهادت رساندن مرزبانان سپاه در سال 66 نمونه‌ای از خوی تجاوزگری آمریکاست.

وی با بیان اینکه بعد از خاتمه جنگ شاهد افزایش تحریمها و فشارهای خصمانه آمریکا بودیم ادامه داد: در حدود 70 سال گذشته آنها حتی یک گام مثبت برای اینکه خاطره خوشی در حافظه ملت داشته باشند به جا نگذاشته‌اند.

کوشکی در واکنش به دلایل تسخیر سفارت آمریکا نیز گفت: اگر سفارتخانه‌ها وظایف دیپلماتیک خود را انجام دهند هیچ مشکل و منعی نیست اما در سفارت آمریکا هرکاری می‌شد جز کار دیپلماتیک.

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی ادامه داد: پشتیبانی از کودتاها،حمایت از تجزیه طلبان، استخدام افرادی در حد بنی صدر به عنوان جاسوس و بر هم زدن رابطه گروها از جمله فعالیت سفارت آمریکا بود .

وی با بیان اینکه با فعالیت سفارتخانه آمریکا در ایران امنیت ملی ما به خطر افتاده بود، ادامه داد: آمریکایی‌ها قانونی تصویب می‌کنند مبنی بر اینکه اگر امنیت ملی شان به خطر افتاد می‌توانند به هرکشوری حمله کنند مثل حمله‌ای که به لیبی انجام دادند گفتند اگر رفتار دولتها با منافع ملی تضاد داشته باشد حاکمیت کشورها را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای دفاع از امنیت ملی حاضر به هرکاری هستیم.

کوشکی با اشاره به افشاگری‌ها اسنودن و عکس العمل برخی مقامات آلمانی مبنی بر اینکه سفارت آمریکا لانه جاسوسی است گفت: آمریکایی‌ها قوانین بین المللی را معتبر نمی‌دانند و برای حقوق و امنیت کشورها ارزش قائل نیستند چه در آلمان چه ایران چه سایر کشورها.

محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی در ادامه به برگزاری مراسم 13 آبان اشاره کرد و گفت: شاید این مراسم در سالهای پیش حالت روتین پیدا کرده بود اما این مراسم باید امسال جدی‌تر از هر سالی برگزار شود.

وی اظهار داشت: برخی به این نتیجه رسیده اند که با آمریکا با روی خوش سخن بگویند ولی آمریکایی‌ها از گزینه نظامی و جنگ صحبت کردند حالا دیگر دلیلی نمی‌ماند مسئولان با لبخند و گفتگو جلو رفتند ولی طرف مقابل همان روند گذشته را تکرار کرد.

کوشکی با بیان اینکه ظریف باید به عنوان نفر اول در تظاهرات 13 آبان شرکت کند ادامه داد: چون لبخند آقای ظریف با پاسخ خشن روبرو شد و همه دیدند آمریکا لبخند را با خشونت و تهدید به حمله نظامی پاسخ داد.

وی در پایان گفت: در مراسم امسال مهمترین مسئله بیدار شدن کسانی است که فکر می‌کردند باید به آمریکا لبخند زد.