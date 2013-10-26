۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

بیرانوند:

یک واحد تولید داروی انسانی در خرم آباد راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از راه اندازی یک واحد تولید داروی انسانی در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان لرستان اظهار داشت: یک واحد تولید داروی انسانی به زودی در شهرک شماره سه شهرستان خرم آباد راه اندازی و ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این واحد داروسازی توسط بخش خصوصی که دارای تخصص و تمکن مالی لازم است در خرم آباد ایجاد می شود، افزود: در فاز اول این کارخانه پنج قلم داروی انسانی تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین تولیدات این واحد داروسازی را در فاز دوم تولید شربت، سرم و داروهای ضد سرطان عنوان کرد و گفت: سالانه این واحد داروسازی بیش از 260 میلیون عدد قرص و دارو تولید می کند.

بیرانوند با بیان اینکه قرار است ماشین آلات این واحد داروسازی از کشور هندوستان خریداری شود، بیان داشت: اشتغال ایجاد شده در این واحد در صورت بهره برداری 70 فرصت خواهد بود.

وی سرمایه گذاری ارزی این واحد داروسازی انسانی را سه هزار و 410 یور عنوان کرد و افزود: سهم بانک برای پرداخت تسهیلات به این واحد 80 درصد و سهم مجری نیز 20 درصد خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از اختصاص یک هکتار زمین برای ایجاد این واحد داروسازی در شهرک شماره سه خرم آباد خبر داد و گفت: این طرح در کارگروه اشتغال لرستان تصویب و برای تصویب نهایی به ستاد سرمایه گذاری کشور ارسال خواهد شد.

