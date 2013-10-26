یک واحد تولید داروی انسانی در خرم آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان لرستان اظهار داشت: یک واحد تولید داروی انسانی به زودی در شهرک شماره سه شهرستان خرم آباد راه اندازی و ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این واحد داروسازی توسط بخش خصوصی که دارای تخصص و تمکن مالی لازم است در خرم آباد ایجاد می شود، افزود: در فاز اول این کارخانه پنج قلم داروی انسانی تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین تولیدات این واحد داروسازی را در فاز دوم تولید شربت، سرم و داروهای ضد سرطان عنوان کرد و گفت: سالانه این واحد داروسازی بیش از 260 میلیون عدد قرص و دارو تولید می کند.

بیرانوند با بیان اینکه قرار است ماشین آلات این واحد داروسازی از کشور هندوستان خریداری شود، بیان داشت: اشتغال ایجاد شده در این واحد در صورت بهره برداری 70 فرصت خواهد بود.

وی سرمایه گذاری ارزی این واحد داروسازی انسانی را سه هزار و 410 یور عنوان کرد و افزود: سهم بانک برای پرداخت تسهیلات به این واحد 80 درصد و سهم مجری نیز 20 درصد خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از اختصاص یک هکتار زمین برای ایجاد این واحد داروسازی در شهرک شماره سه خرم آباد خبر داد و گفت: این طرح در کارگروه اشتغال لرستان تصویب و برای تصویب نهایی به ستاد سرمایه گذاری کشور ارسال خواهد شد.