محمدحسين رحيمي نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين طرح ويژه كودكان سه تا شش سال است و اميدواريم تمام جمعيت هدف استان يزد در اين طرح شركت كنند.

وي با بيان اينكه شركت در اين طرح و تشخيص به موقع تنبلي چشم كودكان، آنها را از نابينايي يا كم بينايي در بزرگسالي نجات مي‌دهد، بيان كرد: سال گذشته 278 كودك مبتلا به تنبلي چشم در طول اجراي اين طرح شناسايي شدند.

رحيمي نسب با بيان اينكه امسال هجدهمين سال برگزاري اين طرح است، افزود: در طول 17 سال گذشته، بينايي بيش از 40 هزار كودك مورد سنجش قرار گرفته است كه از اين تعداد سه هزار و 780 كودك مبتلا به تنبلي چشم بوده اند.

مديركل بهزيستي استان يزد با تاكيد بر مشاركت والدين كودكان سه تا شش ساله در اين طرح اظهار داشت: سال گذشته 20 درصد از جمعيت مخاطب اين طرح، زير پوشش قرار نگرفتند كه اميدواريم امسال اين پوشش 100 درصدي شود.

رحيمي نسب يادآور شد: اگر كودك سه ساله اي سال گذشته مورد سنجش بينايي قرار گرفته، امسال نيز كه هنوز سن او كمتر از شش سال است،‌ بايد دوباره مورد معاينه قرار گيرد.

وي بيان كرد: اين طرح تا پايان آبانماه در بيش از 422 پايگاه ثابت و سيار استان يزد اجرا مي شود و اميدواريم والدين، كودكان خود را در روزها نخست اجراي طرح به اين مراكز ببرند و سلامتي چشم آنها را بيمه كنند.