به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید ایزدی با اشاره به برگزاری نشست مشترک در محل وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور) با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور، دبیر کلانشهرهای کشور در خصوص تشکیل کمیته مشترک همکاری گفت: هدف از تشکیل کمیته مذکور ایجاد هماهنگی، همگرایی ،سیاستگذاری ،برنامه ریزی، تامین منابع مالی و اجرای برنامه های بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهریوتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور می باشد.



وی افزود: به دلیل بین بخشی بودن فعالیتهای بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی پیش از پیش ضرورت تشکیل کمیته مشترک احساس می شود.

ایزدی تصریح کرد: همکاري های مشترک بسترهاي لازم را براي تعامل دستگاه هاي مختلف مديريت شهري و اجراي برنامه های بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی فراهم کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بيان اينکه اين اقدامات ظرفيت سازي در مديريت شهري را عينيت بخشيده است، بيان کرد: تعامل و هماهنگي بين بخشي و همسوسازي برنامه هاي دستگاه هاي مرتبط با امر بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از اثرات تشکیل کمیته مشترک است.



مدير عامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، افزود: با توجه به اهميت بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی انتظار ميرود که تمامي دستگاه هاي مرتبط در سطوح ملي و منطقه اي و محلي با هماهنگي شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، این برنامه ها را اجرايي کنند.

گفتنی است؛ نشست مشترک مذکوردر راستای اجرایی کردن ماده(16) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و نا کارآمد شهری وزارت راه وشهرسازی (سازمان عمران وبهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط در فرآیند احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای شهری وناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی واستفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه وتدوین سند ملی راهبردی احیاء،بهسازی و نوسازی وتوانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی – اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.





