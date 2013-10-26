  1. استانها
  2. زنجان
۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

حسینی:

بصیرت افزایی ویژگی راهپیمایی 13 آبان است

بصیرت افزایی ویژگی راهپیمایی 13 آبان است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان گفت: بصیرت افزایی وظیفه اصلی راهپیمایی 13 آبان است به همین دلیل این راهپیمایی باید با شکوه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر شنبه در دومین جلسه ستاد بزرگداشت یوم‎ الله 13 آبان افزود: 3 حادثه مهم ا آبان ماه یعنی تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانش‎آموزان در 13 آبان سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یک ویژگی مشترک دارند، استکبارستیزی. در واقع استکبارستیزی ویژگی مشترک حوادث 13 آبان است.

وی با بیان اینکه سه مورد فوق در شکل دادن نظام جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی داشته‎اند اظهار داشت: به لحاظ اهمیت و جایگاه یوم‎الله 13 آبان این روز را بعنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام گذاشته‎اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه همه اقدامات برای راهپیمایی 13 یوم‎الله انجام شده است افزود: در این روز بار دیگر حماسه‌ای آفریده شد که برگ زرینی در تاریخ انقلاب نام بگیرد.

سعیدی استکبارستیزی را ویژگی دیگر راهپیمایی 13 آبان عنوان کرد و ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای استکبار ستیزی و نشان دادن چهره واقعی استکبار به جهانیان تلاش کرده است.

وی تاکید کرد: گرامیداشت خاطرات یوم‎الله 13 آبان و سه رخداد روی داده، تقویت روحیه استکبارستیزی، بصیرت افزایی و تقویت بیداری اسلامی در دنیا از جمله اهدافی هستند که با سیاست کلی در مراسم راهپیمایی 13 آبان مورد توجه قرار می‎گیرد.

کد مطلب 2162682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها