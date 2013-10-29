بازنگری درس زبان و ادبیات فارسی برای احیای زنگ انشا / بی توجهی صداوسیما به ممنوعیت تبلیغ کتابهای کمک آموزشی

محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه احیای زنگ انشا و کتابخوانی گفت: پس از صحبتهای رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی، گروه زبان و ادبیات فارسی را ملزم به بازنگری درباره نحوه احیای زنگ انشا کردیم. احیای زنگ انشا هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان ضروری است. چرا که در حال حاضر معلمان نیز بیشتر از فرهنگ شفاهی استفاده می کنند، در حالیکه نوشتن باید به عادت برای معلمان تبدیل شود و سپس آنها آموزشهای لازم را به دانش آموزان بدهند.

محمدیان تصریح کرد: البته در سالهای اخیر در کتاب ادبیات و فارسی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان دو درس آزاد برای معلم و دانش آموز در نظر گرفته شده است که این به نوعی تمرین برای آنها به منظور نوشتن در یک موضوع خاص است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش با اشاره به احیای زنگ کتابخوانی نیز توضیح داد: درسالهای اخیر نیز در صفحات آخر کتابهای درسی، کتابهای مناسب برای دانش آموزان معرفی می شود. البته قرار است گروه زبان و ادبیات فارسی تحقیقات لازم را در مورد نحوه احیای زنگ انشا انجام داده و نتایج آن را به ما اعلام کند تا بتوان خواسته رئیس جمهور را عملی کرد.

باوجود ممنوعیت همچنان کتابهای کمک آموزشی در تلویزیون تبلیغ می شود

محمدیان همچنین درباره تبلیغ کتابهای کمک درسی در صدا و سیما که مورد تایید آموزش و پرورش نیست، گفت: تبلیغ این کتابها ممنوع است و حتی ما این موضوع را به نماینده سازمان صدا و سیما که در شورای عالی آموزش و پرورش حضور دارد، اعلام کرده ایم، اما باز هم متاسفانه شاهد تبلیغ این کتاب ها در صدا و سیما هستیم.

وی با بیان اینکه با وجود ممنوعیت همچنان شاهد تبلیغ این کتابها در تلویزیون هستیم، ادامه داد: به نظر می رسد که بخش بازرگانی با توجه به سودآوری اش به صورت مستقل اقدام می کند و باید با استفاده از اهرم های فشار همچون یک مصوبه از سوی دولت یا مجلس مانع تبلیغ این کتابها شد.