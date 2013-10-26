بازداشت 8 حفار غیرمجاز در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر خبرهای زیادی در کشور در خصوص حفاریهای غیرمجاز سودجویان آثار تاریخی شنیده شده که متاسفانه عدم برخورد مناسب موجب شده این روند تشدید شود.

در تازه ترین این حفاریها بنا به اعلام مسئول نمایندگی میراث فرهنگی ماهنشان 8 نفر حفار غیر مجاز بازداشت شدند.

رضا میرزایی پور ظهر شنبه افزود: طي اين عملیات که در محدوده یکی از آثار تاریخی شهرستان ماهنشان رخ داد این افراد حین حفاری غیر مجاز با همکاری عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی و فرماندهی انتظامی شهرستان ماهنشان بازداشت شدند.



وی در ادامه افزود: از این افراد که با سه دستگاه خودروی سواری در محل حضور داشتند مقادیری آلات و ابزار حفاری کشف و ضبط شد.



میرزایی عنوان کرد: سه نفر از افراد بازداشت شده اهل و ساکن تهران، یک نفر اهل و ساکن خراسان و چهار نفر نیز تبعه کشور افغانستان بوده اند.



وی متذکر شد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.