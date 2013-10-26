اجرای نمایش " در انتظار گودو" در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این نمایش به همت گروه تئا‌تر هدایت و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت و به کارگردانی وحید تقی‌ زاده مطلق از پنجم آبان کاه در سالن وارش مجتمع فرهنگی- هنری خاتم الانبیا رشت اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: شاپور بوبرد در نقش استراگون، کوروش رنجبر در نقش ولادمیر، معصوم میر ابوالقاسمی در نقش لاکی، آرش انتظامی در نقش پوتزو و شهاب سلمانی در نقش پسر بچه در این اثر به ایفای نقش خواهند پرداخت.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: وحید تقی زاده متولد 1362 رشت تئاتر را از دوران دانش آموزی و زیر نظر احمد محمد پور آغاز کرد.

وی افزود: وی دوره بازیگری را زیر نظر استادان این فن همچون استاد احمد ساعتچیان، سیما تیر انداز و سیاووش طهمورث و دوره تئوری تئاتر را زیر نظر بابک احمدی سپری و در سال 79 اقدام به تاسیس گروه تئاتر هدایت کرد.

ثقتی بیان داشت: نوشته شدگان، دیوید 55 ساله، راپسودی ترجمه تا همیشه همینطوری بوده، آدامس، 6 در 4 و مادر درد کشید تو زاده شدی از آثار این هنرمند جوان در مقام کارگردان است.

وی اذعان داشت: متن " در انتظار گودو " برای این اجرا از سوی " غزاله جهان ‌بین " از دو زبان فرانسه و انگلیسی به فارسی برگردانده شده و در واقع ترجمه تازه‌ای از این نمایش‌نامه مشهور در ایران است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت یادآورشد: نمایش در انتظار گودو از 5 تا11 آبان ماه هر شب از ساعت 18:30 در سالن وارش مجتمع فرهنگی - هنری خاتم الانبیا رشت به روی صحنه خواهد رفت.