آخرین بازی صبا در نیم فصل لیگ برتر برابر سایپا برگزار می شود

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما طبق برنامه ریزی سازمان لیگ برتر فوتبال تا زمان دیدار با سایپا البرز در چارچوب مسابقه ای از هفته پانزدهم و پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 14 روز فاصله دارد.

وی ادامه داد: دلیل این فاصله زمانی طولانی مدت بین بازی هفته چهاردهم با مس کرمان و دیدار هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل با سایپا البرز برای تیم صبای قم این است که هم بازی های جام حذفی در این فاصله انجام می شود و هم اینکه تیم ملی فوتبال بازی خواهد داشت.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: تیم فوتبال صبای قم به دلیل تغییرات ایجاد شده در برنامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به سبب برپایی انجام دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی و همچنین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان این هفته در جام حذفی با نفت امیدیه اهواز دیدار می کند.

وی ابراز داشت: دیدارهای دور رفت از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس فردا یکشنبه پنجم آبان ماه با انجام دیدارهای روز سوم هفته چهاردهم پیگیری خواهد شد ولی صبای قم از امروز برای دیدار جام حذفی با نفت امیدیه تمرینات خود را ادامه می دهد.

نجاتی با بیان اینکه دیدار صبای قم و سایپا البرز از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز هفدهم آبان ماه در کرج برگزار می شود، عنوان داشت: بعد از این بازی نیم فصل نخست لیگ برتر به پایان می رسد و اسامی بازیکنان مورد نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان برای برپایی این اردوی آماده‌سازی معرفی می‌شوند تا ملی پوشان زیر نظر کارلوس کیروش پرتغالی خود را آماده بازی‌ انتخابی جام ملت‌های آسیا کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا،‌ دیدارهای مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا در سال 2014 در هفته پایانی آبان ماه با انجام یک مسابقه پیگیری می‌شود و طی آن تیم ملی کشورمان روز بیست و چهارم مهر ماه با تیم ملی تایلند در دیدار برگشت مرحله گروهی بازی خواهد کرد.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم همچنین به تعیین مهلت نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر این مهلت از هجدهم آبان ماه یعنی یک روز بعد از پایان دور رفت لیگ برتر تا چهاردهم آذر ماه در اختیار تیم ها قرار دارد و ما نیز با نظر کادر فنی سعی می کنیم بازیکنان مورد نظر خود را جذب کنیم.

