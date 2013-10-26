علاء الدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توقف انتشار روزنامه بهار اظهار داشت: جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه هفته جاری برگزار میشود و در مورد این روزنامه تصمیمگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه این روزنامه با توجه به اینکه اعلام کرده تا اطلاع ثانوی انتشار خود را متوقف کرده و در این شرایط امکان توقیف آن هست یا نه گفت: این موضوع باید در هیئت نظارت مطرح و در مورد آن تصمیم گرفته شود و تا پیش از تشکیل جلسه هیئت گمانهزنی در این مورد صحیح نیست.
یادآوری میشود روزنامه بهار چهارشنبهی گذشته، اول آبان مقالهای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد که بهدلیل مطالب توهین آمیزعلیه مبانی و مقدسات شیعه، مجبور به عذرخواهی شد. امروز نیز مسوولان این روزنامه، با انتشار یک نامه از توقف انتشار «بهار» تا مدتی نامشخص خبر دادهاند.
