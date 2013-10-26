۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۲۱

هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه در مورد روزنامه «بهار» تصمیم‌گیری می‌کند

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از رسیدگی به موضوع مقاله مندرج شده در روزنامه بهار در جلسه دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد.

علاء الدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توقف انتشار روزنامه بهار اظهار داشت: جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و در مورد این روزنامه تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه این روزنامه با توجه به اینکه اعلام کرده تا اطلاع ثانوی انتشار خود را متوقف کرده و در این شرایط امکان توقیف آن هست یا نه گفت: این موضوع باید در هیئت نظارت مطرح و در مورد آن تصمیم گرفته شود و تا پیش از تشکیل جلسه هیئت گمانه‌زنی‌ در این مورد صحیح نیست.

یادآوری می‌شود روزنامه بهار چهارشنبه‌ی گذشته، اول آبان‌ مقاله‌ای با عنوان  «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد که به‌دلیل مطالب توهین آمیزعلیه مبانی و مقدسات شیعه، مجبور به عذرخواهی شد. امروز  نیز مسوولان این روزنامه، با انتشار یک نامه از توقف انتشار «بهار» تا مدتی نامشخص خبر داده‌اند.

