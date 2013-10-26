سومين شركت تعاوني صنايع دستي در تاكستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت تعاوني "چرم گستران تاك" به همت چند تن از هنرجويان سراجي سنتي(چرم دوزي) و همراهي ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري شهرستان تاكستان با هدف توسعه و ترويج هنرچرم دوزي به علاقمندان و همچنين تهيه مواد اوليه از قبيل"مواد اوليه سراجي سنتي (چرم) و ساخت انواع كيف زنانه و مردانه، كمربندهاي چرمي با مديريت فروزان طاهرخاني و زهرا خدابندلو راه اندازي شد.



اين شركت تعاوني مجوز كسب و كار خانگي را از ادارات ميراث فرهنگي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان تاكستان دريافت کرده و براي دریافت تسهيلات وام مشاغل خانگي نيز معرفي شده است.



شركت تعاوني چرم گستران تاك واقع در بلوار امام خميني (ره)، پاساژ سيمرغ، آماده ارائه خدمات به هنرمندان صنايع دستي است.



دومين دوره آموزشي نشان ملي در شهرستان آبيك



به منظور آشنايي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي با نشان ملي، جلسه توجيهي اين دوره در مركز آموزش صنايع دستي شهرستان آبيك برگزار شد.



اين نشست براي دومين بار در اين شهرستان برگزار و بر معيارهاي مطرح در اين داوري تاكيد شد تا داوطلبين آثار خود را ارزيابي کرده و در صورت نياز برای تغيير آن اصلاح لازم را انجام دهند.



در اين جلسه براي آشنايي بيشتر هنرمندان تصاوير آثار داراي نشان ملي نمايش داده شد و فرم هاي ارزيابي آثار مورد بررسي قرار گرفت.



آزمون پايان دوره آموزشي راهنمايان بلد محلي استان قزوين



به منظور آشنايي و ارتقاي سطح علمي راهنمايان بلد محلي دوره آموزش ‌گردشگري اجرا و آزمون پاياني آن برگزار شد.



نادر محمدي معاون گردشگري و سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين با اعلام اين خبر گفت: دوره آموزشي راهنمايان با هدف ارتقاء سطح علمي علاقمندان به صنعت گردشگري جهت ارائه خدمات مطلوب به ميهمانان استان تشكيل شده است که آزمون جامع آن نيز برگزار شد.



محمدي افزود: در اين دوره آموزشي موضوعاتی از جمله جاذبه هاي تاريخي، طبيعي، ميراث فرهنگي، فرهنگ و اقوام استان، صنعت گردشگري، به صورت عملي و تئوري به داوطلبان ارائه شد.



وي همچنين اظهارداشت: داوطلبان بعد از كسب نمره قبولي در آزمون دوره راهنمايان محلي گواهينامه پايان دوره آموزشي به مدت 72 ساعت دريافت خواهند كرد.



معاون گردشگري و سرمايه گذاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين يادآورشد: با توجه به ارتقاء سطح علمي راهنمايان استان، كليه تورهاي ورودي و خروجي بايد با راهنماي داراي كارت و آموزش ديده برگزار شود كه اين امر توسط ستاد نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي اجرا خواهد شد.