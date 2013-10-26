آئین معارفه شهردار بندر ریگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار جدید بندر ریگ عصر شنبه در این آئین ضمن تقدیر و تشکر از حسن نظر شورای شهر ریگ به خاطر انتخاب وی برای تصدی شهرداری بندر ریگ اظهار داشت: بعد از 10 سال دوباره توفیق خدمتگزاری مجدد به مردم نجیب، متدین و مهربان بندر ریگ نصیبم شد تا بتوانم با پشکار شبانه روزی در راه توسعه هر چه بیشتر بندر ریگ گام بردارم.

کرامت الله طاهری گفت: در بازدیدی که از شهر ریگ داشتم، شاهد تغییرات چشمگیری در شهر بودم و این وظیفه من را به عنوان شهردار ریگ سنگین تر می کند و باید در اینجا از خدمات شهرداران سابق ریگ به دلیل خدمات شایسته آنها تقدیر کنم.

طاهری ادامه داد: برای توسعه شهری ریگ باید همه ما در مجموعه شهرداری بندر ریگ تمام توان خود را به کار ببندیم و به همین منظور نیز ما یکسری برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در نظر گرفته ایم.

تقویت نقاط قوت و مرتفع ساختن نقاط ضعف در بندرریگ

وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با تحلیل ظرفیت‌های بالقوه موجود در شهر، برنامه ریزی مناسب را برای توسعه ریگ طراحی و اجرا کرده و ضمن به فعلیت رساندن این ظرفیت ها به تقویت نقاط قوت و مرتفع ساختن نقاط ضعف بپردازیم.

طاهری اظهار امیدواری کرد: باید بتوانیم با کمک مسئولان شهرستان، بخش، شورا و شما همکاران ارجمند در یک فرآیند زمانی چند ساله بندر ریگ را به یک منطقه گردشگری شناخته شده در کشور تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت های من در شهرداری بندر ریگ رعایت نظم و انظباط اداری و ورود و خروج کارکنان شهرداری است و کارکنان نیز باید به این مقوله اساسی توجه ویژه داشته باشند.

طاهری بیان داشت: یکی از اهداف مد نظر ما در این شهرداری تقویت روابط عمومی و اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با پیشینه تمدنی ایرانی اسلامی شهر ریگ است.

شهردار بندر ریگ در پایان گفت: امیدوارم تمام کارکنان این شهرداری به کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان توجه وافر داشته و تلاشی مضاعف در این راستا از خود نشان داده تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

بندرریگ ظرفیت‌های زیادی دارد/ لزوم استفاده از ظرفیت‌ها

سخنگوی شورای شهر ریگ نیز در این آئین اظهار داشت: بندر ریگ از ظرفیت های گسترده ای در حوزه های مختلف گردشگری، تجارت، شیلات و ... برخوردار است و باید بتوانیم با همدلی مسئولان و شهروندان ریگ به سمت شکوفایی این ظرفیت ها گام های عملی برداریم.

لیلا معتمد زاده گفت: شهردار جدید بندر ریگ نسبت به جوانب مختلف شهر شناخت کاملی دارد؛ چرا که ایشان در نخستین دوره شورای شهر ریگ شهردار این شهر تاریخی بوده اند.

عضو شورای شهر ریگ ادامه داد: ما در شورای شهر ریگ پس از بررسی گزینه های مختلف برای تصدی شهرداری ریگ، توانستیم به اتفاق آرا نسبت به انتخاب شهردار جدید بندر ریگ اقدام کنیم و امید داریم که شهردار جدید بتواند با پشتکار خوبی که از ایشان سراغ داریم، منشا خدمات شایان در این شهر باشند.

معتمد زاده تاکید کرد: شورای ریگ همه تلاش خود را برای موفقیت شهردار جدید به کار خواهد بست و از شهروندان بندر ریگ هم می خواهیم تا شهرداری را در راه رسیدن به شهری شایسته شان آنها یاری کنند.

سخنگوی شورای شهر ریگ در پایان گفت: آرزوی ما داشتن شهری زیبا، شاداب و سرزنده برای همه شهروندان است و همه باید دست به دست هم دهیم تا روز به روز شاهد توسعه شهری ریگ در ابعاد گوناگون باشیم.