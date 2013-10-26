کمک هزینه جهیزیه به 300 نوعروس گلستانی پرداخت شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان پرداخت کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه برای شروع زندگی مشترک و رفع قسمتی از مشکلات مالی و آسان سازی ازدواج در بین مددجویان است.

وی تصریح کرد: این اقدامات در طول سال و مناسبت های مختلف برای مددجویان انجام می شود و به همین منظور نیز در آستانه عیدسعید غدیر به 300 نو عروس با اعتبار 3 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه اهدا شد.

حاجی اکبری یادآور شد: همچنین در هفته ازدواج و به میمنت فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه(س) به 250 نوعروس با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان فراهم ساختن زمینه ازدواج آسان و پایدار را برای جوانان یک امر ضروری برشمرد و ابراز داشت: در همین راستا برای اینکه بتوانیم کمک های خیرین را نیز داشته باشیم طرح کوثر را در این نهاد اجرایی کرده ایم و در این خصوص به توفقات خوبی دست یافته ایم.

حاجی اکبری گفت: امید داریم با مشارکت و همراهی بیشتر خیرین و حامیان بتوانیم زمینه ساز شرایط ازدواج برای جوانان در خانو اده های نیازمند باشیم.