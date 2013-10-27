داریوش فرهنگ داوطلب هلال احمر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش فرهنگ با حضور در سازمان داوطلبان هلال احمر عضو داوطلب این جمعیت عام المنفعه شد. وی فعالیت ها و برنامه های حمایتی سازمان داوطلبان را قابل تقدیر خواند گفت: کمک های حمایتی و نوع دوستی وظیفه ای پایان ناپذیر است و تاریخ مصرف ندارد.

وی با اشاره به برخی سوء برداشت ها از نوع نیاز کودکان و آسیب دیدگان از حوادث ، افزود: این طیف نیازمند توجه هستند و نه ترحم و وظیفه انسانی هر فردی است که در مواقع لزوم به یاری همنوع خود برود و در واقع کمک به دیگران، کمک به خودمان است.

فرهنگ در ادامه با اشاره به نقش آموزش این مفاهیم از سنین کودکی و دانش آموزی، افزود: با ارائه آموزش های مناسب، فرزندان از همان دوران دانش آموزی می توانند در فعالیت های انسانی جمعیت هلال احمر مشارکت فعالی داشت باشند و با از نزدیک آشنا شدن آنها با مشکلات و کمبودهای کودکان محروم و دانش آموزان ساکن در مناطق کم برخوردار کشور، می توانند به صورت عملی حس توجه، مسئولیت پذیری و انسان دوستی را در آنان پرورش داد و به طور واقعی برایشان معنا کرد.

وی با اشاره به ظرفیت موجود در عرصه سینما و تلویزیون کشور در خصوص فرهنگ سازی و ترویج روحیه داوطلبی، خاطرنشان کرد: این حداقل کاری است که هنرمندان در بعد فرهنگی و ایجاد حس عاطفی مثبت با آسیب دیدگان و محرومان می توانند انجام دهند، به علاوه مشارکت هنرمندان در برنامه های جمعیت هلال احمر باعث بوجود آمدن دید وسیع تری نسبت به مسائل مشکلات جامعه و همچنین سازماندهی و هدایت کمک های مردمی می شود.