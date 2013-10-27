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۵ آبان ۱۳۹۲، ۹:۱۱

داریوش فرهنگ داوطلب هلال احمر شد

داریوش فرهنگ داوطلب هلال احمر شد

داریوش فرهنگ بازیگر سینما و تلویزیون با عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، آمادگی خود را برای ارائه فعالیت های بشردوستانه  در این سازمان بین المللی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش فرهنگ با حضور در سازمان داوطلبان هلال احمر عضو داوطلب این جمعیت عام المنفعه شد. وی فعالیت ها و برنامه های حمایتی سازمان داوطلبان را قابل تقدیر خواند گفت: کمک های حمایتی و نوع دوستی وظیفه ای پایان ناپذیر است و تاریخ مصرف ندارد.
 
وی با اشاره به برخی سوء برداشت ها از نوع نیاز کودکان و آسیب دیدگان از حوادث ، افزود: این طیف نیازمند توجه هستند و  نه ترحم و وظیفه انسانی هر فردی است که در مواقع لزوم به یاری همنوع خود برود و در واقع کمک به دیگران، کمک به خودمان است.
 
فرهنگ در ادامه با اشاره به نقش آموزش این مفاهیم از سنین کودکی و دانش آموزی، افزود: با ارائه آموزش های مناسب، فرزندان از همان دوران دانش آموزی می توانند در فعالیت های انسانی جمعیت هلال احمر مشارکت فعالی داشت باشند و با از نزدیک آشنا شدن آنها با  مشکلات و کمبودهای کودکان محروم و دانش آموزان ساکن در مناطق کم برخوردار کشور، می توانند به صورت عملی حس توجه، مسئولیت پذیری و انسان دوستی را در آنان پرورش داد و به طور واقعی برایشان معنا کرد.
 
وی با اشاره به ظرفیت موجود در عرصه سینما و تلویزیون کشور در خصوص فرهنگ سازی و ترویج روحیه داوطلبی، خاطرنشان کرد: این حداقل کاری است که هنرمندان در بعد فرهنگی و ایجاد حس عاطفی مثبت با آسیب دیدگان و محرومان می توانند انجام دهند، به علاوه مشارکت هنرمندان در برنامه های جمعیت هلال احمر باعث بوجود آمدن دید وسیع تری نسبت به مسائل  مشکلات جامعه و همچنین سازماندهی و هدایت کمک های مردمی می شود.
کد مطلب 2162930

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