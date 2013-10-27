به گزارش خبرنگار مهر، منابع درسی نقشی بسیار مهم و اساسی در تحصیل دانشجویان دارند و تعیین بخشهای خاصی به عنوان منبع یک درس میتواند در یادگیری دانشجویان تاثیر زیادی داشته باشد.
در برخی از رشتههای دانشگاهی بهویژه در رشتههای فنی و مهندسی مانند آیتی و کامپیوتر و . . . که عملا هر روز نسبت به روز گذشته تغییر میکند و مطالب جدیدی به این علوم اضافه میشود، لازم است که منابع درسی نیز همزمان با این پیشرفتها تغییر کند.
در علوم کامپیوتر به عنوان علم روز دنیا، هر روز پیشرفتهای جدیدی حاصل میشود و نیاز دانشجویان و متخصصان است که با این علوم جدید آشنا شوند و میطلبد که این موضوعات در قالب کتب و منابع درسی برای این رشتهها گنجانده شود.
در برخی از دانشگاهها، منابع مصوب برای دروس مربوط به سالها پیش است و همین موضوع باعث میشود تا دانشجوان در این دروس با مطالب روز آشنا نشوند و اساتید نیز به ناچار تنها از روی منابع درسی مصوب تدریس میکنند که این موضوع باعث عقبافتادگی دانشجویان از علوم روز میشود.
منابع برخی از دروس این رشتهها مربوط به سالها پیش است و در این منابع خبری از پیشرفتهای سالهای اخیر نیست و دانشجویان با مطالبی آشنا میشوند که خیلی وقت است از تاریخ آن گذشته است.
منابع برخی دروس دورههای مهندسی خواستههاي دانشجويان را تامين نميكنند
دکتر مهدی جوانمرد رئیس شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتب درسی یکی از مهمترین لوازم آموزشی هستند ولی بطور کلی در دانشگاه های ما، منابع دروس دورههای مهندسی کامپیوتر و مهندسی فنآوری اطلاعات قدیمی بوده و خواستههاي دانشجويان را تامين نميكنند.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم به روز سازی منابع درسی به مفهوم سلبی عبارت از حذف مضامین درسی که در قدیم کارآیی داشته اما امروز ندارد و مفهوم ایجابی به روز سازی منابع درسی، عبارت از وضع و تعین مضامین درسی و نظریههای به روز در برنامههای درسی است به راحتی میتوان نشان داد که تعدادی از این منابع از جمله منبع درس "طراحی واسط کاربر" که بسیار قدیمی است.
دکتر جوانمرد افزود: همچنین دروس دیگری نیز در رشتههای کامپیوتر همین مشکل را دارند که منبع درس "ساخت محیطهای مجازی" هم قدیمی است و هم اصولا بهعنوان کتاب درسی تالیف نشده است.
رئیس شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام ادامه داد: مطالب برگزیده شده از یک کتاب منبع نیز بعضا نامناسب است؛ نظیر بخشها و مطالب انتخاب شده برای درس "فشرده سازی اطلاعات" که چنین مشکلی را دارند.
منابع و سرفصلهای دروس نیازمند بازنگری است
این استاد دانشگاههای پیامنور خاطرنشان ساخت: با توجه به سرعت روز افزون تغییر دانش نظری و فنآوری حوزه مهندسی کامپیوتر، برای کامیابی در حصول نتیجه مطلوب، نه تنها منابع، بلکه سرفصلهای دروس نیز نیازمند بازنگری است.
دکتر جوانمرد تصریح کرد: براساس دیدگاه ریاست دانشگاه پیام نور و به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانشجویان و حمایت اطلاعاتی از اعضای هیأت علمی، لازم است که برای به روز کردن منابع درسی دورههای مهندسی کامپیوتر و مهندسی فنآوری اطلاعات، بهویژه در دورههای کارشناسی ارشد، تلاشهای لازم هر چه سریعتر انجام شود.
رئیس شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام افزود: در دانشگاه پیام نور این موارد را به معاون آموزش انتقال داده ایم و این معاونت ضمن استقبال از بهبود کیفی برای رشتههای تحصیلات تکمیلی، در صدد انجام اقدامات لازم است.
منابع درسی همگام با پیشرفت علوم بهروز شوند
در برخی از رشتهها مطالبی به دانشجویان ارائه میشود که کاربردی برای دانشجویان ندارد و دانشجویان فقط برای پاس کردن درس باید این کتابها را بخوانند و برای حضور در بازار کار به آنها نیازی پیدا نمیکنند.
به عنوان مثال میتوان به درس برنامهنویسی کامپیوتر اشاره کرد که برای بسیاری از رشتهها چنین درسی ارائه میشود و در برخی از دانشگاهها، زبانهای قدیمی برنامهنویسی تدریس میشود و دانشجویان این زبانهای برنامهنویسی را که امروزه کاربردی ندارند، میآموزند ولی کاربردی برای انها نخواهد داشت.
میطلبد که شاهد بازنگری گسترده در دروس و منابع درسی برای رشتههای مختلف باشیم و کتابهای درسی نیز همگام با پیشرفتهای علوم مختلف، بهروز شوند تا دانشجویان در زمان حضور در موقعیتهای شغلی خود با مشکل مواجه نشوند.
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