قصد ندارم نظری بدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب با نتیجه 2 بر یک از سد رئال مادرید در ورزشگاه نیوکمپ گذشت. در نیمه دوم این دیدار "خاویر ماسچرانو" خطای مشکوکی بر روی "کریستیانو رونالدو" در محوطه جریمه بارسا مرتکب شد که "اوندیانو ماینکو"، داور مسابقه، رای به ادامه بازی داد.

"خراردو مارتیو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: همان گونه که تا امروز کارم را انجام داده‌ام قصد ندارم نظری در خصوص بازی بدهم به ویژه اینکه مربی تیم رئال مادرید در خصوص بازی حرف زده است.

سرمربی بارسا در خصوص تعویض اینیستا گفت: من سانگ را با ذهنیت دفاعی به بازی فراخواندم، بی تردید. نمی خواهم بگویم سانگ یک بازیکن بزرگ است اما هر کاری که برای پیروزی لازم بود را انجام دادم.

مارتینو افزود: تاثیر من بر روی بارسا در این لحظه اندک است. نیاز به فکر کردن بیشتر دارم و باید بیشتر درگیر شوم. باید بازیکنان را بیشتر بشناسم. هنوز خیلی کار برای انجام مانده است.