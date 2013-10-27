سرانه دانشجویی علوم پزشکی مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی شامگاه شنبه در نشست روسای دانشگاههای استان افزود: کاهش سرانه دانشجویی سبب شده تا در سال گذشته چهار میلیارد تومان از محل درآمد بیمارستانها برای سرانه دانشجویی هزنیه شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شش هزار دانشجو در 12 دانشکده علوم پزشکی استان مشغول تحصیل هستند و سرانه دانشجویی متناسب با نیازها نیست.

وی با بیان اینکه سال گذشته در بخش پژوهش رتبه اول را داشتیم و رتبه اول پژوهشی دانشجویی را کسب کردیم افزود: 13 مرکز تحقیقات و دو پژوهشکده وابسته به دانشگاه فعالیت دارند.

جان بابایی یادآورشد: این وضعیت درحالیست که کل بودجه پژوهشی دانشگاه حدود یک میلیارد تومان است این درحالیکه بیش از 500 مقاله تاکنون تهیه و چاپ شده است.

سرپرست علوم پزشکی مازندران یادآورشد: تا سال 94 می توانیم به اهداف تعیین شده تا افق 1404 در زمینه تولید مقالات علمی در این دانشگاه دست یابیم.

رحمت الله عباس نژاد معاون آموزشی دانشگاه مازندران نیز گفت: آمایش آموزش عالی براساس مزیتهای محیطی و منطقه ای و اسناد بالادستی در استان تهیه شده است.

وی اظهار داشت: این نقشه بر اساس طرح آمایش سرزمینی، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی کشور، اساسی ترین اسناد بالادستی تهیه شده است.

10 درصد داشجویان مازندران در دانشگاههای دولتی تحصیل می کنند

وی عنوان کرد: طراحی الگوی سهمی زیرنظام آموزش عالی استان از جمله برنامه هاست و در حال حاضر 10 درصد دانشجویان دولتی از مجموع 250 هزار دانشجویان استان هستند.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران یادآورشد: این سهم مطلوب نیست و از نرم کشوری پنج درصد پایین تر بوده و نرم مطلوب و ایده آل بالای 20 درصد است.

عباس نژاد یادآورشد: طراحی الگوهای سهمی گروههای پنج گانه تحصیلی از دیگر موارد است و باید رشته هایی متناسب با نیاز استان تعریف شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، 80 درصد دانشجویان استان در 10 رشته شامل حقوق، مکانیک، عمران، حسابداری و ... تحصیل می کنند و 20 درصد در سایر رشته ها مشغول تحصیل هستند.

وی بیان داشت: همچنین سهم مقاطع تحصیلی در استان مطلوب نیست و تنها سه دهم درصد دانشجویان استان در مقاطع دکتری تخصصی تحصیل دارند و 65 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول هستند.