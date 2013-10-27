«روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب» منتشر می شود/ مروری بر چند خبر کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول نوروزی کارشناس پژوهش گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از انتشار کتاب جدید این گروه به نام «روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب» در آینده نزدیک خبر داد.

وی با بیان این خبر گفت: کتاب «روش شناسی مطالعات اسلامی در غرب» درس‎ گفتارهایی از پرفسور عبدالعزیز ساشادینا در باب «مطالعات آکادمیک اسلامی در غرب» است که با حمایت گروه مطالعات تمدنیِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در زمستان و بهار سال 2009 (1389) ارائه شده است.



وی ادامه داد: عبدالعزیز ساشادینا در این سلسله نشست‌ها به توصیف هفت دوره از دوره‎های مطالعاتی دین‌شناسی و اسلام‌شناسی در دانشگاه‌های غرب پرداخته و متکفرین و آثار برجسته هر دوره و نیز روش‎های مطالعاتی آن‌ها را تشریح می‎نمایند.



وی افزود: در انتهای هر فصل، پرسشها، پاسخها و احیاناً نقطه نظرات حاضران در جلسه، انعکاس یافته و توضیحات استاد ساشادینا هم در ذیل آن آمده است. در تکمله کتاب نیز، عبدالعزیز ساشادینا، روش‌شناسی مورد استفاده خود را تبیین کرده است.



نوروزی در پایان سخنانش تصریح کرد: مجموعه سخنرانی‌های عبدالعزیز ساشادینا و گزارش‌های وی از غرب آکادمیک، نه برآمده از تحقیقات کتابخانه‎ای، بلکه عمده سخنان ایشان با اطلاعات جزیی که در اختیار می‌گذارند، برخاسته از تجربه علمی و شناخت اتفاقات علمی از نزدیک بوده است.

طرح فرهنگنامه «سبک زندگی در آموزه های قرآن» انجام می شود



حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده مدیر گروه فرهنگنامه های قرآنی از تصویب طرح فرهنگنامه سبک زندگی در آموزه های قرآن خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عیسی زاده مدیر گروه فرهنگنامه های قرآنی با اعلام خبر تصویب طرح فرهنگنامه «سبک زندگی در آموزه های قرآن» اظهار داشت: این طرح به پیشنهاد اینجانب ارائه شده بود که مورد پذیرش اولیه قرار گرفت و در جلسه ای که جهت بررسی طرح در شورای عالی پژوهش انجام شد، به دلایل ضرورت انجام طرح و اهداف آن اشاره نمودم که اعضای جلسه با توافق جمعی نسبت به اصل طرح، پیشنهاداتی درباره تدوین طرح تفصیلی پروژه ارائه کردند که عبارت بود از:



1. این پروژه می بایست از منظر قرآن و روایات انجام گیرد.



2. جهت ادخان و جامعیت طرح کمیته علمی مشتمل بر کارشناسانی در حوزه قرآن، فقه، اخلاق و سیره و یک متخصص سبک زندگی تشکیل کردد.



3. مدخلهای مناسب با عنوان سبک زندگی در قرآن انتخاب گردد و به صورت مقاله ارائه شود.



4. مفاد مقالات متناسب با مخاطب عمومی باشد.



5. قبل از تدوین پروژه کارهای مشابه ملاحظه شود و ویژگی های کار پژوهشی درباره سبک زندگی مدنظر قرار گیرد.



دکتر عیسی زاده ادامه داد: با توجه به پیشنهاد شورا مبنی بر تدوین این پروژه به صورت مقاله ای، عنوان فرهنگنامه به عنوان «دانشنامه سبک زندگی در آموزه های قرآن و روایات» تغییر خواهد کرد.

پروژه «جمهوری اسلامی ایران و شهروندی ( مبانی و اصول)» انجام می شود



دکتر عیسی نیا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از ارسال پروژه «جمهوری اسلامی ایران و شهروندی ( مبانی و اصول)» جهت ارزیابی نهایی خبر داد.

به گزارش ایسکا: پروژه «جمهوری اسلامی ایران و شهروندی ( مبانی و اصول)» در سال 1390 و در گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی شروع شده و الان نگارش آن به پایان رسیده و در حال ارسال جهت ارزیابی نهایی به معاونت پژوهش است.

وی در باب اهمیت و ضرورت این اثر اظهار داشت: از آنجایی که درباره حقوق شهروندی با رهیافت حقوقی یا با رهیافت علمی براساس مکتب اومانیستی آثاری نوشته شده است. ولی از دیدگاه دینی آن هم از زاویه کلامی، فقهی و اخلاقی به مسئله شهروندی یا پرداخته نشده یا اگر هم شده پراکنده بوده، از این رو این اثر اولا با تمرکز بر مبانی و اصول دینی به تبیین جایگاه شهروندی در منابع اسلامی پرداخته، ثانیا با در نظرداشت آن مبانی به تشریح وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. از این رو اهمیت ویژه ای را در حوزه دانش سیاسی به خود اختصاصی می دهد.



وی اضافه کرد، این اثر در 5 بخش ارائه شده است:



بخش اول: کلیات و چارچوب نظری بحث.



بخش دوم: مبانی کلامی شهروندی در جمهوری اسلامی.



بخش سوم: مبانی اخلاق شهروندی.



بخش چهارم: مبانی فقهی شهروندی.



بخش پنجم: جمهوری اسلامی ایران و وضعیت شهروندی و در نهایت با یک نتیجه گیری کلی به پایان رسیده است. این کتاب در 270 صفحه جمع آوری شده است.

اعطاي وام قرض الحسنه به مؤسسات قرآني مردمي



به گزارش روابط عمومي سازمان دارالقرآن الكريم، حسين بهبودي مدير امور مؤسسات و استانهاي سازمان دارالقرآن الكريم از اعطاي وام به قرض‌الحسنه به مؤسسات قرآني مردمي خبرداد.

بنابراين گزارش سازمان دارالقرآن الكريم، در راستاي حمايت از مؤسسات قرآني مردمي كشور و با مشاركت بانك قرض الحسنه مهر ايران با اختصاص اعتباري بالغ بر پانزده ميليارد ريال اقدام به اعطاي تسهيلات وام به مؤسسات قرآني مردمي نموده است.

به گفته مدير امور مؤسسات و استانهاي سازمان دارالقرآن الكريم، اين طرح كه از ابتداي شهريور ماه سال 92 آغاز گرديده است در مرحله اول در سطح مؤسسات (20) استان كشور برگزار مي گردد كه با در نظر گرفتن نياز مؤسسات و تعيين اولويتها حداقل (60 %) مؤسسات هر استان در قالب اين طرح از تسهيلات اعتباري در نظر گرفته شده بهره مند مي شوند و مؤسسات 11 استان باقيمانده در سال آينده از اين تسهيلات بهره مند خواهند شد.

استانهاي اردبيل، اصفهان، البرز، ايلام ، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي ، سيستان و بلوچستان ، قزوين ، قم ، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد، 20 استاني هستند كه موسساتِ موجود در آنها در سال 92 از اين تسهيلات استفاده مي نمايند.

حسين بهبودي افزود: در اين طرح، مؤسسات تحت نظارت سازمان تبليغات اسلامي حسب سطح فعاليت خود از 30 تا 70 ميليون ريال وام طويل المدت بهره مند مي شوند.

طبق دستور العمل اجرايي اين طرح، در هر استان، كميته وام تشكيل مي شود و كليه درخواستهاي مؤسسات توسط اين كميته مطابق ضوابط بررسي گرديده و نهايتاً اسامي مؤسسات واجد شرايط بر اساس اولويت به سازمان دارالقرآن الكريم جهت معرفي به بانك قرض الحسنه مهر ايران اعلام مي شود.