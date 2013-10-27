مشعل نمادین المپیک به مازندران منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین حمل مشعل المپیک صبح یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و شماری از ورزشکاران از شهرستان چالوس در غرب مازندران آغاز شد.

احمد سعادتمند مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حاشیه حمل مشعل المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح بصورت نمادین و برای اولین بار در استان مازندران در بین استانهای کشور اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح با همکاری فدراسون جهانی المپیک و متولیان کشوری امر ورزش بوده و مقصد این مشعل شهرستان ساری مرکز استان است.

وی صلح و دوستی را شعار اجرای این طرح اعلام کرد و گفت: ایران همواره صلح طلب بوده و مردمان مازندران و شهرستان چالوس نیز مهمانپذیر و خونگرم هستند.

به گزارش مهر، مشعل نمادین المپیک در هر شهر به شهردار آن شهر تحویل داده می شود و پس از انجام مراسمی دوباره به شهر دیگر منتقل می شود.