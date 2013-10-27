  1. استانها
  2. مازندران
۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

مشعل نمادین المپیک به مازندران منتقل شد

مشعل نمادین المپیک به مازندران منتقل شد

چالوس - خبرگزاری مهر: با انتقال مشعل نمادین المپیک، حمل آن در شهرهای مختلف مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین حمل مشعل المپیک صبح یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و شماری از ورزشکاران از شهرستان چالوس در غرب مازندران آغاز شد.
 
احمد سعادتمند مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حاشیه حمل مشعل المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح بصورت نمادین و برای اولین بار در استان مازندران در بین استانهای کشور اجرا می شود.
 
وی اظهار داشت: اجرای این طرح با همکاری فدراسون جهانی المپیک و متولیان کشوری امر ورزش بوده و مقصد این مشعل شهرستان ساری مرکز استان است.
 
وی صلح و دوستی را شعار اجرای این طرح اعلام کرد و گفت: ایران همواره صلح طلب بوده و مردمان مازندران و شهرستان چالوس نیز مهمانپذیر و خونگرم هستند.
 
به گزارش مهر، مشعل نمادین المپیک در هر شهر به شهردار آن شهر تحویل داده می شود و پس از انجام مراسمی دوباره به شهر دیگر منتقل می شود.
کد مطلب 2163113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها