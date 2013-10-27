مهدی کامرانی بازیکن آزاد است/ بازیکن خاطی جایی در ترکیب مهرام ندارد

حمیدرضا صمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید دوباره بر اینکه مهدی کامرانی قراداد دو ساله با تیم مهرام دارد، اظهارداشت: با وجود این قرارداد، کامرانی علاوه بر چند تیم داخلی با تیم‌هایی از لیگ چین هم وارد مذاکره شده و این یعنی تائید صحبت‌های خود این بازیکن مبنی بر اینکه دوست ندارد در مهرام بماند. ما هم بازیکنی با این شرایط را در تیم‌مان نمی‌خواهیم.

وی با اشاره به اینکه کامرانی برای پیوستن به پتروشیمی و ماهان مذاکراتی با مسئولان این دو تیم داشته است، خاطرنشان کرد: اگر کامرانی پایبند به قراردادش بود نباید با هیچ تیم داخلی و خارجی دیگری مذاکره می‌کرد. علاوه بر اینها خود این بازیکن در گفتگو های متفاوت صراحتا گفته که نمی‌خواهد تحت هیچ شرایطی امسال در مهرام باشد چون حق و حقوقش پرداخت نشده. حالا اینکه واقعا ما پولی به این بازیکن پرداخت کرده‌ایم یا نه به وجدان خود او بر می‌گردد اما در هر صورت به طور رسمی اعلام می‌کنیم که کامرانی دیگر بازیکن مهرام نیست.

سرپرست تیم بسکتبال تاکید کرد: برای انتقال کامرانی به هر تیم داخلی و خارجی دیگری مشکلی برای صدور رضایت نداریم. فقط منتظر درخواست‌های باشگاه‌ها هستیم تا نسبت به صادر کردن رضایت نامه این بازیکن اقدام کنیم. به هر حال وقتی مهدی کامرانی با علم به اینکه با مهرام قرارداد دارد، مصاحبه می‌کند و اعلام می‌کند که نمی‌خواهد در مهرام بماند و همزمان با تیم‎های مورد نظرش هم وارد مذاکره می‌شود، ما هم راه هموار می‌کنیم تا او هر جا که احساس راحتی می‌کند، برود.

وی به یک مسئله اشاره کرد و گفت: البته این طور نباشد که مهدی کامرانی برود، دورهایش را بزند، مذاکرات‌شان را ادامه بدهد و اگر به نتیجه نرسید روز آخر برگردد مهرام؛ کامرانی با توجه به مصاحبه‌هایی که کرده و فایل صوتی آن را هم داریم، بازیکن آزاد است و امسال در ترکیب مهرام نخواهد بود. مذاکره این بازیکن با دیگر تیم‌ها در حالی که می‌داند با ما قرارداد دارد، خطاست. کامرانی تخطی کرده و چنین بازیکنی را به زود نگه نمی‌داریم.

صمدزاده در مورد ترکیب تیم مهرام برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر گفت: تقریبا ترکیب تیم کامل شده است. داورپناه و نبی‌پور را به عنوان دو سهمیه ملی جذب کرده‌ایم اما برای جذب یک سهمیه ملی دیگر هنوز جا داریم که آن را برای نیکخواه بهرامی حفظ خواهیم کرد. به هر حال قرار است برای مرحله پلی‌آف صمد به ترکیب مهرام بپیوندد.

سرپرست در مورد جذب بازیکن خارجی هم گفت: دو بازیکن صربستانی و آمریکایی که در پست پنج کار می‌کردند، چند روزی با تیم تمرین کردند اما کادر فنی آنها را تائید نکرد. بعد از آن و با توجه به اینکه با گزینه خارجی دیگری به توافق نرسیدیم تصمیم گرفته شد تا آغاز دور برگشت مسابقات، جذب بازیکن خارجی را منتفی کنیم. با همه اینکه مجموعه تیم برای شروع مسابقات شرایط خوبی دارد.