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۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

آقا صفری خبر داد:

یادواره شهید فهمیده و 36000 دانش آموز شهید در کرج برگزار می شود

یادواره شهید فهمیده و 36000 دانش آموز شهید در کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز گفت: مراسم متمرکز استانی یادواره شهید فهمیده و 36000 دانش آموز شهید در سالروز شهادت شهید فهمیده در کرج برگزار می شد.

حمید رضا آقا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این مراسم در روز 8 آبان ماه مصادف با سالروز شهادت شهید فهمیده با حضور خانواده شهید برگزار می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: این مراسم ساعت 8 صبح در مدرسه شاهد شهید پناهیان واقع در کرج، بلوار ملاصدرا، چهارراه جمهوری، با حضور استاندار، فرماندار، فرمانده سپاه و مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش البرز و جمعی از خانواده های شهدا و دانش آموزان برگزار می شود.

مدیر اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز در پایان گفت: در این مراسم مدیران استانی و شهرستانی به سخنرانی پرداخته و از خانواده های معظم شهدا تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 2163178

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