به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با صدور دستوراتی خواستار تمرکز تمامی فعالیتهای صادرات نفت و فروش نفت ایران در مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران شده است.
بر اساس این دستور از شهریورماه سالجاری تمامی مذاکرات، فعالیتهای بازرگانی و بازاریابی برای فروش و صادرات نفت ایران به پالایشگاههای خریدار نفت به طور متمرکز توسط مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
با گذشت چند هفته از اجرای این اقدام وزارت نفت، موسسات بینالمللی با انتشار گزارشهایی از احتمال کاهش 30 درصدی صادرات نفت ایران در ماه اکتبر سالجاری (مهر – آبان 92) خبر داده و تاکید میکنند: در ماه جاری میلادی صادرات نفت ایران به پائین ترین میزان ممکن کاهش مییابد.
علاوه بر این، برخی از رسانههای خارجی همچون رویترز از استقبال سرد خریداران نفت آسیایی نسبت به پیشنهاد فروش نفت ایران همراه با تخفیف خبر داده اند، موضوعی که امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته آن را رد کرده بود.
کارشناسان بازار انرژی یکی از دلایل کاهش صادرات نفت ایران در ماههای پیش روی میلادی توسط پنج خریدار عمده طلای سیاه کشور را معافیت از تحریمهای آمریکا اعلام کرده و تاکید میکنند: ژاپن، چین، کره جنوبی، ترکیه و هند سقف واردات نفت از ایران را کاهش خواهند داد.
با این حال، رسانههای خارجی اعلام کردهاند: در ماه گذشته میلادی ایران به طور متوسط روزانه حدود 966 هزار بشکه نفت خام به بازارهای جهانی صادر کرده است.
در همین حال، امروز مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران بار دیگر درباره برخی اظهارنظرهای خارجی درباره احتمال کاهش صادرات نفت ایران واکنش نشان داده است.
سیدمحسن قمصری امروز درباره احتمال کاهش و یا نوسانهای صادرات نفت ایران در ماههای میلادی پیش روی، گفت: نوسان صادرات نفت ایران به دلیل مسائل عملیاتی پالایشگاه های کشورهای مقصد است.
مدیرامور بینالملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه میزان صادرات نفت ایران به کشورهای متقاضی در فصلهای مختلف سال با توجه به شرایط آب و هوایی (هر یک از کشورهای وارد کننده) متفاوت است، تصریح کرد: بر این اساس، پالایشگرها مقادیر مختلفی برای صادرات نفت از ایران تقاضا می کنند.
به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران، نوسانات تقاضای پالایشگاههای کشورهای مقصد به دلیل برنامههای پالایشی و عملیاتی طبیعی است، به گونهای که در هفت ماه نخست امسال افزون بر میزان تعیین شده نفت خام از ایران صادر شده بود.
قمصری تاکید کرد: تغییری در روند صادرات نفت ایران ایجاد نشده است و در ماه نوامبر (میلادی) روند صادرات مانند گذشته خواهد بود.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: افزایش یا کاهش میزان صادرات بر اساس متوسط (میانگین) سالانه محاسبه میشود و نه به صورت ماهیانه، زیرا تغییر در میزان صادرات نفت به دلیل مسایل عملیاتی در ماههای سال طبیعی است.
همزمان با گمانه زنی موسسات بینالمللی درباره احتمال کاهش 30 درصدی صادرات نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران یکی از دلایل نوسان یا کاهش در صادرات نفت ایران در ماههای پیش روی میلادی را مسائل عملیاتی پالایشگاههای کشورهای خریدار نفت اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با صدور دستوراتی خواستار تمرکز تمامی فعالیتهای صادرات نفت و فروش نفت ایران در مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران شده است.
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