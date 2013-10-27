به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد صبح یکشبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد برازجان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص دفاع و حمایت ایران از فلسطین و دشمنی با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مرزهای امنیتی هر کشوری باید فراتر از مرزهای جغرافیایی آن باشد و اگر در مواردی حمایتی از فلسطین انجام می شود به خاطر اینست که ضریب امنیت بالارفته و مرزهای امنیتی را از خود دور نگه داریم.

وی درپاسخ به سوال دیگری گفت: رئیس جمهور قصد تعطیلی فعالیت‌های هسته ای را ندارد زیرا تفکر تسلیم و متوقف کردن فعالیت‌های علمی وپژوهشی هسته ای در وی وجود ندارد.

نماینده مردم دشتستان در خصوص مشکلات اقتصادی و افزایش تورم گفت: همه مشکلات به وجود آمده بر اثر تحریم ها نیست بلکه بخشی از آن به خاطر سوء مدیریت و بی‌تدبیری‌ها بود.

وی افزود: به عنوان مثال در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، تاکید فراوانی بر کاهش اتکای بودجه کشور به فروش نفت وجود دارد که در دولت‌های گذشته به خوبی اجرا نشده است.

این مسئول بیان داشت: اگر تدابیر صحیح توسط دولت‌های پیشین اندیشیده می شد و تکیه کشور بر درآمد حاصل از فروش نفت خام کاهش می‌یافت امروز در مقابل تحریم نفتی مشکلی پیدا نمی‌کردیم.

الزام دولت به کاهش 35درصدی فروش نفت

موسوی‌نژاد با اشاره به طرحی که برای الزام دولت به کاهش 35درصدی فروش نفت به مجلس ارائه کرده است، گفت: این دیدگاه که بودجه نباید براساس فروش نفت تدوین شود باید هرچه زودتر درکشور جاری شود تا درآینده نیز نگاه ما به فروش نفت و قیمت دلار نباشد.

عضوکمیسون انرژی مجلس اظهارداشت: برخی از مشکلات نیز به خاطر سیاست های نادرست دولت های پیشین است که به خاطر عدم آینده نگری آنها، امروز مردم چوب آن را می خورند.

وی با بیان به اینکه تولید بنزین کمتر از هشت سال است در کشور انجام می شود، افزود: در گذشته به بهانه اینکه بنزین وارداتی با قیمت کمتری خریداری می‌شود هیچ اقدامی برای احداث پالایشگاه و تولید بنزین انجام نمی شد.

نماینده مردم دشتستان در ادامه بر ضرورت ایستادگی و مقاومت بر اصول، آرمان‌ها و ارزش ها تاکید و دانشجویان را به تحقیق، مطالعه و مطالبه توصیه کرد.

برقراری ارتباط با هر کشور مستلزم بررسی منافع کشور در این ارتباط است

حجت الاسلام موسوی نژاد در ارتباط با سوال یکی دیگر از دانشجویان گفت: موضوع ارتباط با آمریکا از گذشته تاکنون در جامعه مطرح بوده و با بحث‌های کارشناسی می‌توان روشنگری‌های لازم در این خصوص را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه در هر مذاکره و یا ارتباطی باید اهداف خود را مشخص کنیم، افزود: ما باید بیاندیشیم که در ارتباط با آمریکا به دنبال چه منافعی هستیم و در قبال دادن چه چیزهایی قراراست منافعی به دست آوریم.

عضوکمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از منظرهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری می توان ارتباط با آمریکا را مورد بحث قرار داد که آیا در صورت مذاکره و ارتباط، مشکلات ما در این زمینه‌ها حل خواهد شد یا خیر.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت ابراز داشت: کشور آمریکا از نظر اقتصادی شرایط مساعدی ندارد و نارضایتی های فراوانی در بین مردم این کشور به خاطر اقتصاد متلاشی و ورشکست شده دیده می شود؛ هفته گذشته نیز بدهی هفده تریلیون دلاری در مجلس این کشور مطرح شد.

موسوی نژاد با بیان اینکه ما در فرهنگ هیچ‌گونه کمبودی نداریم گفت: زیرساخت‌های فرهنگی، تمدنی و عقیده ای فراوانی در کشور ما وجود دارد و از سوی آمریکا و کشورهای دیگر نیز تحریمی در زمینه فرهنگی نشده‌ایم.

برای دستیابی به فناوری نیازی به ارتباط با آمریکا نداریم

وی درخصوص تحریم های علمی و دستیابی به فناوری نیز اظهارداشت: کشور ما در دسترسی به فناوریهای جدید و علوم مختلف پیشرفت های فراوانی داشته و در رده های بالایی قراردارد که قطعا برای دستیابی به فناوری نیازی به ارتباط با آمریکا نداریم.

این مسئول خاطرنشان ساخت: خداوند در آیه شریفه "استقم کما امرت" در قرآن کریم به پیامبر(ص)، استقامت و ایستادگی را در حوزه سیاست خارجی سفارش کرده است و همگان باید به این امر خداوند عمل کنیم.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی بیان داشت: مشی آمریکا از اساس این بوده که تمام سیاست های سایر کشورها باید با محوریت او باشد، پس نوع رابطه با آمریکا و کشورهایی مثل روسیه و چین متفاوت است.

موسوی نژاد افزود: آمریکا می خواهد که گفتگوی سایر کشورها، گفتگویی کاهنده باشد ولی ما باید در شرایطی گفت وگو کنیم که گفت وگوی فزاینده داشته باشیم.

دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی با ما به خاطر ایدئولوژی دینی ما است

وی افزود: تمام تصمیمات، رفتار و گفتار آمریکایی ها در سالهای گذشته نشان داده که خواستار مطیع شدن، کوتاه آمدن و مورد تسلط قرارگرفتن سایر کشورها هستند و هرگونه رابطه را در این چارچوب می خواهند.

این مسئول با اشاره به اینکه در گذشته کشورهای دنیا تحت تسلط دوقدرت شرق و غرب بودند گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، امام(ره) این معادلات را برهم زد و سبک جدیدی از زندگی که برآمده از دین و شریعت بود را بنانهاد و ترکیب شرقی و غربی ( مارکسیست و سوسیالیست) را خراب کرد.

نماینده دشتستان درمجلس تصریح کرد: همه دشمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی با ما به خاطر همین سبک زندگی و عقیده و ایدئولوژی دینی ما است.

موسوی نژاد ابرازداشت: معیار عزت‌مندی ما ارتباط با آمریکا نبوده و منافع مانیز وابسته به آمریکا نیست بلکه تاکید داریم که منافع مان درارتباط با آمریکا نباید خدشه دار شود.

رئیس فراکسیون نمایندگان استان‌های جنوبی کشور گفت: ما با هیچ کشوری قصد جنگ نداشتیم؛ هشت سال جنگ تحمیلی برای دفاع از منافع و مقابله با کسانی بود که می خواستند عزتمندی و اقتدار نظام را ازبین ببرند.

نشستن پای میز مذاکره نباید با ضعف باشد

حجت الاسلام موسوی نژاد دربخش دیگری از سخنان خود گفت: هرگونه نشستن پای میزمذاکره نباید باضعف باشد و قطعا درهر گفتگویی که آمریکا احساس برتری ازسوی خود وضعف ونیاز از سوی ما داشته باشد، امتیازاتی از ما خواهد گرفت.

این نماینده مجلس نهم اظهارداشت: مذاکره باید درشرایط مساوی و با اقتدار انجام شود و برای به دست آوردن منافع، نباید دستاوردهای ارزشمند خود را از دست بدهیم.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید براینکه در ارتباط با آمریکا هیچ نتیجه برد-بردی وجود ندارد، تصریح کرد: فقط در صورتیکه سبک زندگی بنا شده توسط امام(ره) و ارزش های انقلاب و دین را بدهیم، آمریکایی های راضی شده و کمی کوتاه می آیند.

وی افزود: بعضی از افراد اذعان می کنند که درصورت جلب رضایت آمریکا می توانیم اموال بلوکه شده خود را پس بگیریم؛ این نهایت ظلم است که برای پس گرفتن اموال متعلق به خودمان، امتیازاتی به دیگران بدهیم.

آمریکا همیشه در موضع تفوق و خودبرتربینی به مذاکره می‌نشیند

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی متذکرشد: اگر می خواهیم مذاکره ای با آمریکا داشته باشیم باید معیارهایی تعیین کنیم و بدانیم در ازای دادن امتیازات، چه چیزهایی قراراست به دست آوریم.

موسوی نژاد با بیان اینکه هیچ گاه پیشرفت و توسعه را در آمریکا و سایرکشورها نفی نمی کنیم، اضافه کرد: ممکن است آمریکا منابع و فناوری های زیادی داشته باشد ولی سراغ نداریم که آنرا در اختیار کشور دیگری قرارداده باشد؛ آمریکا فقط اهل چپاول و سوء استفاده از دارایی های سایر کشورها بوده و سودی را عاید دیگران نمی کند.

عضوکمیسیون انرژی مجلس اذعان داشت: آمریکا همیشه در موضع تفوق و خودبرتربینی به مذاکره می نشیند و مارا درمقام ضعف و کمتری قرار می دهد که دراین شرایط چیزی عاید ما نخواهدشد.

نماینده دشتستان تاکیدکرد: آمریکا در تلاش است منابع، فناوری و دستاوردهایی که داریم نیز از ما بگیرد پس چگونه انتظار داریم منافعی به ما برساند.

هیچ تفکری کوتاه آمدن درمقابل ظلم و زورگویی را نمی پذیرد

نماینده مردم دشتستان درپاسخ به سوالی در خصوص ارتباط با آمریکا به منظور پیشرفت در علم و فناوری گفت: علم هسته ای در کنار علوم ژنتیک، رایانه و هوافضا از علومی هستند که هرکشوری آنها را داشته باشد توسعه یافته محسوب می شود ولی آمریکا اولین شرط خود برای مذاکره را تعطیلی کلیه فعالیت های هسته ای ایران قرارداده است.

موسوی نژاد افزود: آیا عقلانی است که برای ارتباط با آریکا باهدف پیشرفت علمی دست به تعطیلی صفر تا صد فعالیت های گسترده علمی و پژوهشی هسته ای درکشور بزنیم؟

این مسئول تاکیدکرد: هیچ شخصی با هرتفکر و مذهبی و حتی افراد بدون دین، کوتاه آمدن درمقابل ظلم و بی عدالتی را نمی پذیرند و ایستادگی بر اصول و حفظ دستاوردها از اولویت های ماست.

وی با بیان اینکه همه کشورهای جهان ایستادگی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی را تحسین و مدح کردند، افزود: در این سال ها با همه کمبودها، مشکلات وتحریم ها ایستادگی ومقاومت کردیم و هیچ چیزی را از دست ندادیم.

نماینده مردم دشتستان درخانه ملت اظهارداشت: درکشور آمریکا نیز مکان هایی به عنوان قبور جان باختگان در جنگ ساخته شده و آنها را به عنوان اسطوره و قهرمان های ایستادگی، گرامی می دارند.

رئیس فراکسیون نمایندگان استان های جنوبی کشور ادامه داد: برخی از افراد در دوران اصلاحات در موضوع هسته ای کوتاه آمدند و برای خوشایند آمریکا و گرفتن امتیازاتی، فعالیت ها را به حالت تعلیق درآوردند ولی چیزی عاید آنها نشد بلکه ازسوی آمریکا به عنوان محور شرارت معرفی شدیم و پرونده هسته ای ما به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد.

فاصله نسل جدید از نسل اول انقلاب پدیده ای خطرناک است

مسئول بسیج دانشجویی شهرستان دشتستان نیز با قدردانی از حضور حجت الاسلام موسوی نژاد و اساتید و دانشجویان گفت: دانشجویان، متفکران و فرهیختگان جامعه هستند که همواره باید از مسائل روز جامعه آگاهی داشته باشند.

سیدمحمدجواد مهدوی مرتضوی افزود: فاصله گرفتن نسل های جدید از نسل های اول انقلاب پدیده ای خطرناک است و نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.

وی تاکیدکرد: جداکردن مسیر جوانان وفرهیختگان جامعه از روند و ارزش های انقلاب اسلامی جزو برنامه های خصمانه دشمنان است که با تهاجمات فرهنگی، جنگ نرم و فریبکاری انجام می پذیرد.

مسئول بسیج دانشجویی دشتستان با اشاره به اینکه باید نشست های بصیرتی و کرسی های آزاداندیشی بطور مستمر برگزارشود، اذعان کرد: چنین نشست هایی، جوانان را آگاه کرده و با اطلاع رسانی وبصیرت افزایی موجب استحکام رابطه آنها با ارزش های دینی و انقلابی می شود.

مهدوی مرتضوی اضافه کرد: ارتباط یا عدم ارتباط با آمریکا یکی از مباحث مهم و مطرح در کشور است و باید در راستای رفع شبهات جوانان ودانشجویان گام های لازم را برداریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد برازجان نیز در این نشست اظهار داشت: تداوم برنامه‌های مشابه و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی امری مفید و از ضروریات دانشگاه است.

دکتر مسعود دهدشتی در ادامه خاطرنشان ساخت: نشست‌های پرسش و پاسخ و مباحثه در مورد مسائل روز، موجب ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و فهم سیاسی دانشجویان می‌شود.