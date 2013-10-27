نکوداشت فیلمبردار "روایت فتح" در جایزه آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یوسف‌زادگان متولد سال 1341 در شهرستان جهرم است که پس از تشکیل جهاد سازندگی در سال 1368 و با عنوان دستیار فیلمبردار، جذب گروه تلویزیونی جهاد می‌شود.

با تشکیل گروه "روایت فتح" توسط شهید آوینی در گروه تلویزیونی جهاد، یوسف زادگان عازم جبهه های جنگ می شود و گزارش های تصویری بسیاری از نبرد رزمندگان اسلام در پیکار با دشمن بعثی تهیه می کند که از تلویزیون پخش می شود.

ستاد برگزاری جایزه بزرگ شهید آوینی در چهارمین دوره این رویداد فرهنگی- هنری، از این فیلمبردار و همرزم شهید سید مرتضی آوینی تقدیر بعمل می آورد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهارمین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سید شهیدان اهل قلم، عصر دوازدهم آبان ماه 1392 در تالار وحدت برگزار خواهد کرد.