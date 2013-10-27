قم نایب قهرمان پینگ پنگ دختران کشور شد/ حضور 3 تیم قمی در مرحله نهایی

آزاده مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این مایه مباهات و افتخار جامعه پینگ پنگ قم است که دختران و بانوان پینگ پنگ باز قم به سطحی از پیشرفت رسیده اند که قم را در بین استان های مطرح پینگ پنگ کشور به جایگاه و اعتباری ارزشمند برسانند.

وی با اشاره به حضور سه تیم قمی در مرحله نهایی و پایانی رقابت های لیگ پینگ پنگ دختران رده های سنی نونهالان و نوجوانان باشگاه های کشور، بیان داشت: به مدت دو روز در گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و همچنین عید سعید غدیرخم میزبان تیم های شرکت کننده در این رقابت ها بودیم.

مهدوی ادامه داد: این پیکارها با حضور 13 تیم از استان های مخلتف کشور بر اساس برنامه ریزی فدراسیون پینگ پنگ کشورمان به میزبانی هیئت پینگ پنگ استان قم به انجام رسید و سرانجام سه تیم قمی و یک تیم هرمزگانی جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.

نایب رئیس هیئت پینگ پنگ استان قم ابراز کرد: از فدراسیون پینگ پنگ به سبب اینکه با حضور سه تیم قمی در رقابت های لیگ پینگ پنگ دختران نونهال و نوجوان کشور موافقت کرد بی نهایت تقدیر می کنیم چرا که این مهم موجی از انگیزه را در بین دختران پینگ پنگ باز قم ایجاد کرد و همگی آنها در حالی که حریفان و رقبای سرسختی پیش رو داشتند به نیمه نهایی رسیدند.

وی یاد آور شد: 13 تیم شرکت کننده در این دوره از پیکارها به مدت دو روز در سالن پینگ پنگ شهید امجدی قم با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام تیم های هیئت پینگ پنگ، مقاومت و امید به نمایندگی از قم و تیم خلیج پژم هرمزگان به نیمه نهایی صعود کردند.

مهدوی ابراز داشت: در نیمه نهایی تیم های خلیج پژم هرمزگان و هیئت پینگ پنگ قم توانستند تیم های مقاومت و امید قم را شکست داده و بدین ترتیب جواز حضور در دیدار نهایی این دوره از رقابت های لیگ پینگ پنگ دختران نونهال و نوجوان کشور را کسب کنند.

وی اظهار داشت: در دیدار نهایی بازیکنان تیم هیئت پینگ پنگ قم تلاش زیادی برای کسب برتری مقابل تیم خلیج پژم هرمزگان داشتند اما در نهایت این دیدار به سود نماینده هرمزگان به پایان رسید و بدین ترتیب نمایندگان قم به ترتیب در رده های دوم، سوم و چهارم این دوره از رقابت ها ایستادند.