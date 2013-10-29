فراهانی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر مشغول تمرین نمایش "خون و گل سرخ" هستیم که قرار است از اول دی ماه در تالار حافظ روی صحنه برود. این نمایش مثل دیگر آثار قبلی‌ام نقدی اجتماعی را در قالبی ساده روایت می کند.

وی افزود: تعدادی از بازیگران نمایش مشخص شده‌اند اما ترجیح می دهم فعلا نام‌شان را نگویم. بقیه بازیگران نیز تا هفته آینده قطعی خواهند شد. این اثر نمایشی بیشتر از اینکه از فضایی رئال برخورد باشد به رئالیسم جادویی پهلو می‌زند و داستانی در ارتباط با عشق و مواجهه یک جوان با این مقوله در جامعه را به تصویر می کشد.

داستان نمایش "خون و گل‌سرخ" درباره سلاخی است که سالها بوسیله پدرش محبوس بوده و تنها کارش سلاخی گاو و گوسفند بوده است. سلاخ جوان پس از مرگ پدر به اجتماع وارد می‌شود و با مفاهیمی انسانی چون عشق آشنا می‌شود. نقش این سلاخ جوان را فریدون محرابی بر عهده دارد.

این نمایش قرار بود ابتدا شهریور ماه سال جاری در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شود که این اجرا منتفی و قرار بر این شد تا "خون و گل‌سرخ" در تالار حافظ روی صحنه برود.