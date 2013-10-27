ناکارآمدی تعاونیهای منابع طبیعی آذربایجان غربی/ عدم بهره مندی از اعتبارات صندوق توسعه

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، لازمه احیا و مشارکت در حفاظت از عرصه های ملی را تشکیل تعاونیهای منابع طبیعی دانست و افزود: متاسفانه با وجود تشکیل بیش از 15 تعاونی در آذربایجان غربی به دلیل عدم فرهنگ سازي و آگاهي كامل اعضا در توسعه بخش منابع طبيعي نقش موثری نداشته اند.

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه متاسفانه با وجود تمهيدات انجام شده سهم تعاونيهاي منابع طبيعي در استفاده و بهره برداري از تسهيلات صندوق توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي بسيار ناچیز است، ادامه داد:متاسفانه به دلیل نداشتن بنيه مالي قوی هنوز تعاونيها موفق به عضویت در صندوق بخش كشاورزي و منابع طبيعي نشده اند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اعلام اینکه این امر منجر شده تعاوني هاي بخش منابع طبيعي استان از امكانات اين صندوق سهم بسيار اندكي را داشته و يا اصلا سهمي نداشته باشند، عنوان کرد: این در حالی است که هم اکنون صندوق توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در استان داراي اعتبارات بسيار خوبي است.

پیرمرادی ضمن تاکید بر اینکه با هدايت تعاونيهاي منابع طبیعی و با سهامدار کردن آنها در اين صندوق بسیاری از مشكلات در بخش عرصه هاي منابع طبيعي مرتفع می شود، ادامه داد: در این راستا تیم کارشناسی برای بررسی موانع و چالشهای موجود در جال تشکیل است.

آتش سوزی در 100 هکتار از عرصه های مرتعی آذربایجان غربی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از باز پس گيري و خلع يد بيش از 250 هكتار از اراضي ملي آذربايجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و گفت: از اين مقدار عرصه مقدار 100 هكتار در شاهين دژ ، 59 هكتار در خوي و 92 هكتار نيز در شهرستانهاي مختلف باز پس گيري شده است .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی همچنین در خصوص ايجاد آتش سوزي در برخي از مراتع هشدار داد و گفت:به دليل افزايش بادهاي فصلي و خشك بودن مراتع احتمال آتش سوزي بر اثر سهل انگاري انساني بسيار بالا بوده و همه عرصه نشينان بايد تمامي جوانب ايمني را در هنگام حضور در عرصه هاي مرتعي را رعايت کنند.

پیرمرادی با بیان اینکه در طي ماههاي گذشته 100 هكتار از عرصه هاي مرتعي آذربايجان غربي در نقاط مختلف استان دچار آتش سوزي شدند، یاداور شد: تجهيز ادارات منابع طبيعي شهرستانها به وسايل اطفا حريق از ضروري ترين درخواستها و نیازها در این بخش بوده كه اميدواريم با توجه مسئولان به موضوع يگانهاي حفاظت مستقر نیز با اقتدار كامل با آتش سوزيهاي احتمالي در مراتع و جنگلها مقابله کنند.