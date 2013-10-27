مهمترین موضوع تغییر کاربری اراضی گیلان اقتصادی نبودن کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی عصر یکشنبه در استانداری گیلان افزود: بخشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاکمیتی (عدم هماهنگی بین دستگاه ها) و قسمتی خارج از حدود حاکمیتی ( ارزان بودن زمین و ... ) است که باید رسیدگی شود.

وی در ادامه ارزان بودن زمین، گرانی نهادهای کشاورزی، هزینه بالایی تولید و کوچک بودن اراضی را از دیگر دلائل تغییر کاربری در استان عنوان کرد.

مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری گیلان با بیان اینکه 80 درصد بهره برداران کشاورزی استان زیر یک هکتار زمین دارند، گفت: یک کشاورز برای گذران یک زندگی عادی بین 2.5 تا 5 هکتار زمین نیاز دارد.

وی تاکید کرد: مسئولان باید با برنامه ریزی مناسب اقتصاد کشاورزی استان را شکوفا تا کشاورز زمین های مستعد خود را به ثمن بخت به فروش نرساند.

مهدوی با اشاره به اینکه 47 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است، اذعان داشت: برای حفظ این میزان اشتغال ضمن برنامه ریزی مناسب باید سرمایه گذاری ها نیز به این سمت و سوء هدایت شود.

وی همچنین بر ضرورت تامین زیر ساخت های بخش کشاورزی همچون بهزراعی، تنوع در کشت محصولات، توسعه صنایع تبدیلی، تسطیح و نوسازی اراضی، توسعه آبیاری مدرن، زهکشی و سایر موارد تاکید کرد و یادآورشد: اقتصادی کردن فعالیت های کشاورزی، همکاری جدی همه دستگاه های اجرایی به ویژه بخشداری ها و دهیاری ها در اجرای صحیح قانون و در نهایت ارائه خدمات زیرساختی از قبیل آب، برق و گاز به ساخت و سازهای غیرمجاز اشخاص می تواند راهکاری موثر برای رفع مشکل تغییرکاربری زمین های استان باشد.