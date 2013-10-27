عقبه دشمن نباید فراموش شود/ امریکا و اسرائیل با اصل دین اسلام مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل اسبق و جدید اوقاف و امور خیریه استان البرز امروز با حضور حجت الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی مدیر کل اسبق اوقاف و امور خیریه استان البرز، حجت الاسلام محمد صالحی مدیر کل جدید اوقاف البرز، جمعی از مدیران استان، حجت الاسلام عباس مسعودی مدیر کل تبلیغات اسلامی، اعضای شورای شهر و مدیران امامزادگان و بقاع متبرکه پیش از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

خدمت گزاری در اوقاف توفیق از جانب خداوند است

در ابتدای این مراسم ابوالفضل بنی احمدی مدیرکل اسبق اوقاف و امور خیریه استان البرز پشت تربیون قرار گرفت و گفت: حدود چهار سال گذشته در استان قم و در محافل دانشگاهی حضور داشتم که به بنده پیشنهاد حضور در اوقاف استان البرز شد و با افتخار این سمت را پذیرفتم زیرا خدمتگزاری در جوار امامزادگان را توفیقی از جانب خداوند متعال می دانستم.

وی ادامه داد: در طول این چهار سال تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف اداره اوقاف به کار گرفتم، در برخی اوقات به دلیل فراهم بودن شرایط بسیاری از کارها با سرعت انجام می شد اما در مواقعی نیز از سرعت کارها کاسته می شد.

مدیرکل اسبق اوقاف و امور خیریه استان البرز با بیان اینکه در طول مدت خدمت به دلیل برخی مسائل چندین بار درخواست استعفا دادم اما موافقت نشد، اظهار داشت: از تمامی مدیران و مسئولان شهر از جمله استانداران اسبق استان البرز، اعضای شورای شهر سابق که بنده و مجموعه اوقاف را در طول این مدت یاری کردند تشکر می کنم.

حجت الاسلام بنی احمدی گفت: در استان البرز حدود 100 امامزاده وجود دارد که سه بقعه شاخص هستند و در شهرستان کرج وجود دارند و اعضای خانواده اوقاف همیشه در مواقع گرفتاری از آنها مدد گرفته اند.

موقعیت فعلی جمهوری اسلامی نعمت است

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این مراسم گفت: امید است خداوند متعال در این جا به جایی ها توفیق ذخیره عمل صالح را به ما بدهد.

حجت الاسلام علی محمدی در ادامه با بیان اینکه موقعیت فعلی جمهوری اسلامی یک نعمت بزرگ از سوی خداوند متعال است که ایران اسلامی بر پایه قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه باید این نعمت را قدر بدانیم و به یکدیگر گوشزد کنیم، اظهار داشت: در همین ایام بود که در سال های قبل از انقلاب امام خمینی (ره) سخنرانی مهمی در خصوص لایحه ننگین کاپیتالاسیون داشتند که با زمینه سازی حکومت طاغوت پهلوی شکل گرفت اما با تدابیر امام و پشتوانه مردم در انقلاب اسلامی این موضوع از بین رفت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: به برکت انقلاب اسلامی و پشتوانه مردم دیگر دشمنان مانند گذشته بر ما حکمرانی نخواهند کرد و دشمن با استقلال ایران اسلامی بسیار مشکل دارد و ما باید قدر این نعمت را بدانیم.

تفرقه افکنی مهترین ابزار دشمن برای مخدوش کردن وحدت

حجت الاسلام محمدی قدردانی از این نعمت الهی در دو مقوله حفظ وحدت و شناخت دشمن که مقام معظم رهبری در پیام خود به حجاج بیان فرموده بودند عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه یکی از ابزارهایی که دشمن برای ازبین بردن وحدت میان مسلمانان از آن استفاد کرده و در برخی اوقات نیز موفق بوده است تفرقه افکنی میان مسلمانان است که خوشبختانه در کشور ما به برکت همدلی مردم و حمایت آنها از نظام جمهوری اسلامی این امر وجود ندارد.

وی با اشاره به قسمتی از وصیت نامه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه ایمان به خدا و حفظ وحدت مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، تصریح کرد: باید برای قدردانی از نعمت انقلاب اسلامی هر صنف و هر قشری برای حفظ این وحدت تلاش کنند و همگان بدانند که محور وحدت ولی فقیه است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در بحث دشمن شناسی نیز باید بسیار دقیق باشیم، ما به گفته رهبر معظم انقلاب به تیم دیپلماسی کشور اعتماد داریم و از آنها نیز حمایت می کنیم اما نکته مهم این است که نباید از دشمن غافل بود و عقبه آن را فراموش کرد.

دشمن با اصل دین اسلام مشکل دارد

حجت الاسلام محمدی افزود: دشمن با اصل دین اسلام دشمنی دارد زیرا قرآن به مسلمانان می فرماید ظلم نکنید و زیر بار ظلم نیز نروید.

وی در ادامه به مساله 13 آبان اشاره کرد و گفت: 13 آبان به گفته امام خمینی(ره) انقلاب دوم است که هیچ گاه نباید فراموش شود زیرا تمام گرفتاری های ما از امریکا و اسرائیل است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: باید با شناخت دقیق از دشمن تعامل با دنیا، مذاکره و اقدامات دیپلماسی داشته باشیم تا دچار مشکل نشویم، باید با دنیا تعامل داشت اما در چارچوب و موازینی که قرآن و امام مشخص کرده اند.

حجت الاسلام محمدی در پایان سخنان خود از زحمات حجت الاسلام بنی احمدی تشکر و حجت الاسلام صالحی را به عنوان مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز معرفی کرد و از تمامی مدیران و مسئولان خواست با وی همکاری و تعامل داشته باشند.

خلاء شناسی اولویت اول مدیر کل جدید باشد

امام جمعه شهرستان کرج به عنوان آخرین سخنران این مراسم با تاکید و تشریح جایگاه وقف، گفت: وقف امیال و روحیات نفسانی انسان را الهی می کند و از این رو بسیار اهمیت دارد.

حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی در ادامه خطاب به حجت الاسلام صالحی گفت: وی باید در دوره مدیریت خود برنامه ریزی و چشم اندازی برای خلاء شناسی در شهر داشته باشد که با سنت حسنه وقف پر می شود.

نماینده ولی فقیه در کرج تاکید کرد: باید افکار و عقاید مردم را به سمت وقف و پر کردن برخی خلاء ها با این سنت سوق دهیم.

وی با بیان اینکه وقف باید متناسب با نیاز روز باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور در مسیر نوآوری علمی قرار گرفته است وقف ها باید هدفمند و جهت دار باشند.

حجت الاسلام حسینی همدانی در پایان نیز گفت: امانت داری در وقف نیز باید حفظ شود به طوری که مردم بدانند وقف چارچوب، قوانین و احکام خاص خود را دارد.

در پایان این مراسم با ارائه لوح تقدیر و هدایا از حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی تقدیر و با ارائه حکمی حجت الاسلام محمد صالحی به مدت سه سال مدیر کلی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز بر عهده گرفت.