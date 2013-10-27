مجموعه 50 جلدی کتاب های سرداران ایران و مناطق جنگی رونمایی می شود/ غلامعلی حدادعادل مهمان ویژه مراسم

بهزاد دانشگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجموعه 50 جلدی شامل مجموعه کتاب های داستانی درباره سرداران ایران از فریدون تا شهید احمد کاظمی و مجموعه های داستانی درباره مناطق جنگی ایران است که طی این مراسم از آنها رونمایی می شود.



وی با اشاره به اینکه سخنران این مراسم غلامعلی حدادعادل است، افزود: گروه نویسندگان طوبی نگارش این مجموعه 50 جلدی را برعهده داشته اند و نویسندگان مطرح دفاع مقدس همچون مجید قیصری، داوود غفارزادگان، محمدرضا بایرامی و مجید رضا بالا در کنار نویسندگان جوان گروه طوبی در این مراسم حضور دارند.



دبیر برگزاری آیین رونمایی از مجموعه 50 جلدی سرداران ایران با بیان اینکه مجموعه توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است، بیان داشت: مجموعه سرداران ایران با این هدف نگاشته شده است تا به شایستگی بتوانیم بخش اندکی از زوایای پنهان مردانی را آشکار کنیم که در پرتو نام و یادشان زندگی امروز روشن تر شده است و فردا وفرداهای ایران را نیز همسنگ این تاریخ روشن رقم بزنیم.



آیین رونمایی از مجموعه 50 جلدی سرداران ایران ( از فریدون تا احمد کاظمی) و مناطق جنگی به همت مرکز آفرینش های ادبی قلمستان و حوزه هنری اصفهان از ساعت 9 صبح روز جمعه دهم آبان ماه در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود.