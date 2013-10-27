توسعه ورزش بومي و محله اي در استان هرمزگان با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم عزيزي در ديدار با جامعه ورزشي استان هرمزگان اظهار داشت: شكوفايي ورزش بومي و محله اي، توجه به ورزش همگاني، ترويج فرهنگ نشاط و شادابي همسو با آموزه هاي ديني و تلفيق ورزش و ارزش بايد به عنوان محور اصلي و اولويت مهم مورد توجه باشد.

استاندار هرمزگان خواستار تلفيق ورزش و ارزش به صورت توامان شد و افزود: انتظار جامعه و از ورزش و ورزشكار اين است كه در كنار ورزش به ارزش ها توجه جدي داشته باشند.

وي بيان كرد: اساسا ورزش ظرفيتي براي رسيدن به ارزش است بنابراين ورزش زماني پسنديده و مورد قبول است كه همراه با ارزش باشد.

عزيزي با بيان اينكه ورزشي كه ما را از ارزش ها دور كند مورد نظر جامعه اسلامي نيست، ادامه داد: ورزش زماني جايگاه واقعي خود را پيدا مي كند كه مسير تعالي خود را خوب طي كرده و گسترش دهنده و عمق دهنده ارزش ها باشد.

عالي ترين مقام اجرايي استان هرمزگان تصريح كرد: خروجي ورزش همراه با ارزش منجر به گسترش فرهنگ جوانمردي مي شود.

وي در ادامه خواستار گسترش فرهنگ نشاط و شادابي در جامعه شد و ابراز داشت: اسلام دين كاملي است و توسعه نشاط و شادابي با رعايت آموزه هاي ديني نيز از ضرورت هاي ورزش در نظام اسلامي است.

عزيزي با تاكيد بر ضرورت شكوفايي ورزش بومي و محله اي اظهار داشت: ورزش بايد در لايه هاي مختلف مردم نهادينه شود.

وي سپس با اشاره به ضرورت توسعه ورزش هاي همگاني و شكوفايي ورزش بومي و محله اي در استان خاطرنشان كرد: توجه به ورزش هاي بومي و محله اي و تقويت ورزش هاي كلاسيك يكي از الزامات مهم جامعه ماست كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

عالي ترين مقام اجرايي استان با اشاره به ضرورت تقويت زيرساخت هاي ورزشي در استان افزود: اگر چه تا كنون اقدام هاي مناسبي در راستاي تقويت زيرساخت هاي ورزشي صورت گرفته اما اين مهم همچنان مورد تاكيد است.

استاندار هرمزگان گفت: بايد تلاش كرد با مشاركت بخش خصوصي شاخص هاي اين حوزه را تقويت كرد.

وي اضافه كرد: با توجه به مزيت هاي نسبي استان توسعه ورزش هاي آبي استان مورد تاكيد است كه در اين راستا نيز مي توان با كمك بخش خصوصي اقدامات مفيد و موثري انجام داد.



