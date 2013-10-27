به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار با کاله آمل در چارچوب رقابت‌های جام حذفی کشور، صبح دوشنبه با اتوبوس به آمل می‌رود.

پیش از این قرار بود ذوبی‌ها با پرواز چارتر راهی رشت شده و از آنجار عازم ساری شوند اما قرار است ذوبی‌ها ساعت 7 صبح روز دوشنبه با اتوبوس عازم آمل شوند.

تیم اصفهانی در هتل دیبای شهر ساری مستقر شده و برای دیدار با کاله آماده می‌شود.

در شرایطی که قرار بود این دیدار در آمل برگزار شود، به دلیل آماده نبودن زمین مسابقه و کیفیت پایین چمن این ورزشگاه، ذوب‌آهن سه‌شنبه در ورزشگاه شهید متقی ساری با کاله آمل دیدار می‌کند.

قرار است ذوب‌آهن صبح روز چهارشنبه و یک روز بعد از برگزاری مسابقه، به اصفهان بازگردد.

تیم اصفهانی در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، یکشنبه با راه‌آهن بازی می‌کند.