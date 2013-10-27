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۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

خزایی:

650 هکتار از باغات چالوس به کیوی اختصاص دارد

650 هکتار از باغات چالوس به کیوی اختصاص دارد

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی چالوس با اشاره به سطح 650 هکتاری باغات کیوی شهرستان چالوس پیش بینی کرد در سالجاری بالغ بر 17 هزار و 500 تن میوه کیوی سالم از باغات فوق برداشت شود.

یزدانقلی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل افزایش اندازه میوه و کاهش میوه های ناهنجار در اثر تلقیح مناسب در زمان پیدایش گل، محصول کیوی در شهرستان چالوس از کیفیت بالایی برخوردار است.
 
وی اظهار داشت: علیرغم شرایط جوی و نوسانات دمایی در زمستان سال گذشته به همراه برخی از مولفه های دیگر که سبب کاهش تعداد جوانه های گل در شاخه های کیوی در برخی از باغات کیوی شهرستان چالوس شد، بررسی های مستمر کارشناسی از باغات کیوی نشان می دهد خوشبختانه بدلیل افزایش اندازه میوه و کاهش میوه های ناهنجار در اثر تلقیح مناسب در زمان پیدایش گل، میوه کیوی این شهرستان در سالجاری از کیفیت و وزن بالایی برخوردار است.
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس افزود: این در حالتی است که افزایش قیمت میوه در سالجاری نسبت به سنوات گذشته افزایش چشمگیری داشته و به دو برابر افزایش یافته که رضایت مندی تولیدکنندگان زحمتکش در صنعت کیوی را به دنبال داشته است.
کد مطلب 2163553

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