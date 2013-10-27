امیرحسین شریفیانپور در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت مصدومیت اسماعیل فرهادی، مهاجم تیم ذوبآهن اظهار داشت: اسماعیل فرهادی در دیدار با سپاهان دچار کشیدگی عضله زیر شکم شده و در حال حاضر فعالیتهای درمانی خود را زیر نظر پزشکان تیم دنبال میکند.
وی افزود: این بازیکن در حال حاضر رو به بهبود است و تلاش میکنیم که او را به شرایط ایدهآل نزدیک کنیم و قرار است اسماعیل از دو روز دیگر تمرینات انفرادی خود را آغاز کند.
پزشک تیم ذوبآهن با بیان اینکه مصدومیت فرهادی هنوز به صورت کامل برطرف نشده است، بیان داشت: سعی میکنیم که اسماعیل را به بازی راهآهن در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر برسانیم اما هنوز نمیتوانم با قاطعیت در این زمینه نظر دهم.
وی اضافه کرد: این بازیکن در روزهای آینده تمرینات انفرادی خود را آغاز کرده و پس از آن کار با توپ را شروع میکند و در صورتی که مصدومیت او به صورت کامل برطرف شود، این بازیکن در دیدار با راهآهن آماده حضور در ترکیب تیم است.
شریفیانپور گفت: تیم ما برای دیدار روز سهشنبه مقابل کاله آمل هیچ بازیکن مصدوم دیگری را ندارد و به جز اسماعیل فرهادی، سایر بازیکنان تیم میتوانند مقابل کاله آمل برای تیم به میدان بروند.
ذوبآهن سهشنبه در ورزشگاه شهید متقی ساری به مصاف کاله آمل میرود.
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