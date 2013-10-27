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۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۵۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تلاش پزشکان ذوب‌آهن برای رساندن اسماعیل فرهادی به دیدار مقابل راه‌آهن

تلاش پزشکان ذوب‌آهن برای رساندن اسماعیل فرهادی به دیدار مقابل راه‌آهن

اصفهان – خبرگزاری مهر: پزشک تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: تلاش می‌کنیم اسماعیل فرهادی را به دیدار هفته پایانی ذوب‌آهن مقابل راه‌آهن شهر ری برسانیم.

امیرحسین شریفیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت مصدومیت اسماعیل فرهادی، مهاجم تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: اسماعیل فرهادی در دیدار با سپاهان دچار کشیدگی عضله زیر شکم شده و در حال حاضر فعالیت‌های درمانی خود را زیر نظر پزشکان تیم دنبال می‌کند.

وی افزود: این بازیکن در حال حاضر رو به بهبود است و تلاش می‌کنیم که او را به شرایط ایده‌آل نزدیک کنیم و قرار است اسماعیل از دو روز دیگر تمرینات انفرادی خود را آغاز کند.

پزشک تیم ذوب‌آهن با بیان اینکه مصدومیت فرهادی هنوز به صورت کامل برطرف نشده است، بیان داشت:‌ سعی می‌کنیم که اسماعیل را به بازی راه‌آهن در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر برسانیم اما هنوز نمی‌توانم با قاطعیت در این زمینه نظر دهم.

وی اضافه کرد: این بازیکن در روزهای آینده تمرینات انفرادی خود را آغاز کرده و پس از آن کار با توپ را شروع می‌کند و در صورتی که مصدومیت او به صورت کامل برطرف شود، این بازیکن در دیدار با راه‌آهن آماده حضور در ترکیب تیم است.

شریفیان‌پور گفت: تیم ما برای دیدار روز سه‌شنبه مقابل کاله آمل هیچ بازیکن مصدوم دیگری را ندارد و به جز اسماعیل فرهادی، ‌سایر بازیکنان تیم می‌توانند مقابل کاله آمل برای تیم به میدان بروند.

ذوب‌آهن سه‌شنبه در ورزشگاه شهید متقی ساری به مصاف کاله آمل می‌رود.

 

کد مطلب 2163577

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