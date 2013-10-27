افزايش 8 درصدي طلاق در خراسان رضوي/ بسته حفاظتي امنيتي بانك ها تهيه شد

به گزارش خبرنگار مهر، امير مرتضوي، ظهر يكشنبه در نشست مشترك خبري كارگروه رسانه و مطبوعات پيشگيري از وقوع جرم خراسان رضوي، اظهار كرد: طرح خانواده پايدار با همكاري 16 دستگاه در حال اجرا بود اما سرانجام پس از گذشت يك سال به دليل كمبود اعتبار اين طرح تعطيل شد و امروز نتيجه اين امر افزايش نگران كننده آمار طلاق است.

وي سپس با بيان اينكه بعد آموزش در قالب ارائه هشدارها و اطلاع رساني به موقع زمينه پيشگيري را فراهم مي آورد، افزود: كميته تدبير يكي از كميته هايي است كه به منظور مباحث پيشگيري در دادگستري استان تشكيل شده و در اين خصوص ساماندهي امور زندانيان و كاهش جمعيت كيفري در دستور كار قرار گرفته است.

مجازات متناسب با جرم

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي تصريح كرد: كميته تدبير كمك مي كند تا زنداني متناسب با نوع جرم مجازات شود و گاه در موارد غيرضروري از رفتن مجرم به زندان ممانعت صورت مي گيرد.

وي يادآور شد: اين كميته تاكنون 12 جلسه داشته و تاكنون 50 مصوبه را مورد بررسي قرار داده است.

مرتضوي تصريح كرد: بحث اشتغال، مددكاري، مشاوره و بازديدهاي موردي و نوبتي در كميته تدبير بررسي شده است.

وي با اشاره به هفته پدافند غيرعامل بيان كرد: رهبر معظم انقلاب تاكيدي بسياري بر مقوله دشمن شناسي دارند و در اين راستا ضروري است اقدامات موثري در حوزه مقابله با تهاجم هاي فرهنگي صورت پذيرد.

مقابله با تهاجم هاي فرهنگي

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي ادامه داد: آنچه فرهنگ نظام اسلامي را از ساير فرهنگ ها جدا مي سازد شاخصه ديني و اسلامي بودن آن است و انتظار مي رود متوليان فرهنگي با عزم و اراده جدي براي مقابله با تهاجم فرهنگي وارد ميدان شوند.

وي در خصوص هفته احيا امر به معروف و نهي از منكر بيان كرد: هفته احيا امر به معروف و نهي از منكر از 14 تا 20 آبان ماه است و به همين منظور بايد اين مقوله در جامعه فرهنگسازي شود.

به گفته وي قوام و استواري و پايداري دين به امر به معروف و نهي از منكر است و اگر اين موضوع در جامعه كم رنگ شود ميزان آسيب هاي اجتماعي افزايش مي يابد.

غفلت از امر به معروف و نهي از منكر

وي يادآور شد: بسياري از جرائم و اهانت ها و تهديدات به دليل غفلت از امر به معروف و نهي از منكر رو به افزايش است بنابراين بايد به اين مسئله توجهي ويژه و خاص داشت.

مرتضوي از اجراي سه طرح ملي پيشگيري از وقوع جرم در سطح كشور خبر داد و افزود: طرح اميد يكي از طرح هايي است كه به دنبال آموختن مهارتهاي اساسي زندگي نوين ايراني اسلامي است و اجراي آن به خراسان رضوي واگذار شده است.

وي بيان كرد: طرح ملي تصادفات جاده اي به استان آذربايجان شرقي و طرح ملي پيشگيري از طلاق نيز به استان يزد واگذار شده است.

تهيه بسته حفاظتي امنيتي بانك ها

وي در خصوص تجهيز بانك ها به سيستم هاي امنيتي، اظهار كرد: تهيه بسته حفاظتي امنيتي بانك ها يكي از اقداماتي بود كه توسط دادگستري استان انجام گرفت تا نكات مراقبتي و حفاظتي توسط بانك رعايت شود.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي عنوان كرد: كار تهيه بسته حفاظتي امنيتي بانك ها ارديبهشت ماه آغازو در انتهاي شهريورماه اين بسته توسط معاونت اجتماعي به تمامي دادستان ها ابلاغ شد.

وي با بيان اينكه چنانچه در بانكي موارد حفاظتي رعايت نشود در صورت وقوع سرقت مدير بانك نيز تحت تعقيب قرار مي گيرد، افزود: از هنگام تهيه بسته حفاظتي براي بانك ها تاكنون تنها يك سرقت مسلحانه در بانك فرامرز عباسي اتفاق افتاده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به رعايت شان پايتخت معنوي در اطراف حرم رضوي عنوان كرد: اطراف حرم مطهر نيازمند تعريف ضوابطي خاص و ويژه است و در اين راستا مجتمع هاي تجاري و اصناف بايد از ضابطه ويژه اي پيروي كنند.

القاء فرهنگ رضوي در اطراف حرم مطهر

مرتضوي تصريح كرد: هتل ها و آپارتمان هاي پيرامون حرم رضوي بايد فرهنگ اسلامي را به زائران و مجاوران القاء كنند و به همين دليل ضروري است اصناف و ساير مشاغل در اطراف حريم امام هشتم مطابق معيارهاو اصول حركت كنند.

به گفته وي در حال حاضر دو معاون در حوزه برخورد و پيشگيري ازوقوع جرم براي نظارت بر اطراف حرم رضوي تعيين شده است.

وي در زمينه طرح قاضي مدرسه، تصريح كرد: طرح آگاه سازي حقوقي در مدارس يا همان قاضي مدرسه براي اولياء، مربيان، دانش آموزان و مشاورين در حال انجام است و اين طرح نيز به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي اجرايي شده است.

وجود 92 نفر زنداني زير 18 سال

مرتضوي از وجود 92 نفر زنداني زير 18 سال در سطح استان خبر داد و افزود: خراسان رضوي در اين زمينه حائز رتبه نخست در سراسر كشور است.

وي بيان كرد: در حوزه اقتصادي نيز سال جاري كميسيون صنعت و كارآفريني تشكيل و يك كميته براي حل اختلاف در اين بخش ايجاد شده است تا از تعطيلي كارخانه ها و اخراج كارگران جلوگيري شود زيرا اين امر ارتباط مستقيمي با كاهش ميزان بزهكاري و آسيب ها در جامعه دارد.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي گفت: تعدادي از قضات براي رسيدگي به پرونده هاي صنعت و كارآفريني به كار گرفته شده اند.

83 درصد جرائم در مشهد روي مي دهد

وي با اعلام اين مطلب كه 83 درصد جرائم در مشهد روي مي دهد، اظهار كرد: سرقت و مواد مخدر، كيف قاپي و آدم ربايي جزء مهمترين و بيشتري جرائمي است كه اتفاق مي افتد.

وي تصريح كرد: در 6 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته جرائم در سراسر كشور رشد داشته اما در خراسان رضوي شاهد كاهش وقوع جرائم هستيم.

وي يادآور شد: در 6 ماه نخست سال جاري ميزان تصادفات فوتي نسبت به 6 ماهه سال قبل 12 درصد كاهش داشته اما تصادفات جرحي 16 درصد افزايش داشته است.

مرتضوي عنوان كرد: همچنين امسال در بخش تصادفات خسارتي 122 درصد افزايش و درتعداد مجروحان 13 درصد رشد را شاهد بوده ايم.

كاهش 15 درصدي متوفيان

وي از كاهش 15 درصدي متوفيان خبر داد و افزود: در 6 ماهه نخست سال 91 و 92 در سطح استان قتل عمد در سراسر استان 5.5 درصد و در مشهد 14 درصد كاهش داشته است.

وي ادامه داد: در بحث آدم ربايي شاهد كاهش 75 درصدي و در مشهد با كاهش 100 درصدي روبرو بوده ايم.

وي يادآور شد: سرقت مسلحانه در استان 14.3 درصد و در مشهد 28.6 درصد كاهش و در بخش تجاوز به عنف در استان 33.3 درصد و در مشهد 60.9 درصد كاهش داشته ايم.

سرقت به عنف در خراسان رضوي 10 درصد افزايش داشت

وي با اشاره به اينكه سرقت به عنف در استان افزايش داشته است، گفت: سرقت به عنف در استان 10 درصد و در مشهد 6.6 درصد افزايش داشته است.

وي بيان كرد: جيب بري در استان 9.7 درصد و در مشهد 4.7 درصد كاهش و در بحث كيف قاپي نيز در استان 17.6 درصد و در مشهد 12.9 درصد كاهش را شاهد بوديم.

وي در خصوص آمار ازدواج و طلاق نيز بيان كرد: طي 6 ماهه نخست سال جاري ازدواج 4.9 درصد كاهش و طلاق 8 درصد افزايش داشته است.

جمعيت كيفري 14 درصد كاهش يافت

مرتضوي عنوان كرد: جمعيت كيفري نيز 14 درصد كاهش يافته و در اين راستا تعداد زنداني هاي مواد مخدر 31.77 درصد كاهش، سرقت 13 درصد افزايش، جرائم عليه اشخاص 8 درصد و جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي 9 درصد كاهش داشته است.

وي از دستگيري4 باند تصادفات سوري نيز خبر داد و گفت: طي 6 ماهه نخست سال جاري مسئله تصادفات سوري كه ناشي از صحنه سازي بود پيگيري شد و 4 باند دستگير شدند.