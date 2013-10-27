مهمترين مولفه در هر نهاد سرمايه نيروي انساني است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ارکاني ظهر يكشنبه در ديدار با پرسنل فرمانداري شهرستان و بخشداري هاي تابعه اظهار كرد: مهمترين مولفه اي كه در هر نهاد نيروي انساني و منابع انساني است زيرا اين مقوله از اهميت به سزايي برخوردار است.

وي افزود: در سلسله بازديدها از فرمانداري ها، مشكلات در حوزه كاري بررسي مي شود و در جهت رفع آن برنامه ريزي و تدابير لازم اخذ خواهد شد.

وي ادامه داد: در سالهای اخیر طرح های بسیار خوبی در راستای فرهنگ سازی تکریم ارباب رجوع و حل مسائل اداری مردم در مدت زمان استاندارد انجام شده که خوشبختانه در رهگذر اجرای این طرح‌ها، تاکنون موفقیت‌های خوبی نصیب فضای اداری استان شده است.

در ادامه فرماندار شهرستان چناران ضمن خير مقدم به معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی و هيئت همراه گفت: شهرستان چناران نزديكترين شهرستان به كلان شهر و پايتخت معنوي كشور مشهد مقدس مي باشد و از موقعيت ويژه اي برخوردار است.

علي حسيني افزود: شهرستان چناران 130 هزار نفر جمعيت و متشكل از دو بخش مركزي و گلبهار و 5 دهستان است كه اين جمعيت با توجه به استقرار 60 درصد مسكن مهر به شهرستان چناران رو به افزايش است.

وي ادامه داد: چناران سومين شهر صنعتي استان است و همچنين از ظرفيت گردشگري بالايي برخوردار است.