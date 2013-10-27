عدم پخش جلسه رای اعتماد از رسانه ملی به مجلس ربطی ندارد/ مجلس خواستار جمع آوری بیلبوردهای صداقت آمریکایی نبود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی در جلسه بررسی رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی با اعلام تذکری نسبت به اظهارات یکی از مقامات دولتی مبنی بر خودداری هیات رئیسه از پخش مذاکرات رای اعتماد از صدا و سیما اعتراض کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خطاب به لاریجانی گفت: بنده در خصوص عدم پخش مستقیم جلسه رای اعتماد از شما سوال کردم شما گفتید مجلس نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: خبرگزاری رسمی کشور مصاحبه ای را منتشر کرده مبنی بر اینکه دولت برای پخش مستقیم جلسه رای اعتماد نظری نداشته و عدم پخش مستقیم این جلسه از رسانه ملی نظر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: صدا و سیما هم می گوید ما خودمان نمی توانیم بیاییم و برویم، ابهامی ایجاد شده مشخص کنید چه کسی از پخش مستقیم رای اعتماد از رسانه ملی جلوگیری کرده است.

رسایی در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به مطلب یکی از روزنامه های رسمی دولت گفت: یکی از روزنامه های دولت اعلام کرده مجلس برای جمع آوری بیلبوردهای عجیب صداقت آمریکایی ورود خواهد کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: اگر چه دولت به آمریکا خوشبین است اما مجلس این گونه نیست، هفته گذشته شما نطق انقلابی داشتید که در جریان نطق شما و نطق میان دستور چند تن از نمایندگان چندین بار شعار مرگ بر آمریکا طنین انداز شد.

وی ادامه داد: 13 آبان نزدیک است بعد از 35 سال که ملت ایران ثابت کرد سفارتخانه آمریکا لانه جاسوسی است اتحادیه اروپا نیز به این نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: هنوز در آمریکا فیلمها و رسانه ها ایران هراسی را راه می اندازند اما عده ای در داخل جمع آوری بیلبوردهای صداقتهای آمریکایی را به مجلس نسبت می دهند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: من صبح توضیح دادم دفعه گذشته که برای رای اعتماد وزرا بود رسانه ملی از ما خواست برای پخش مستقیم جلسه اقدام کند ما هم مخالفت نکردیم ارزیابی ماهم مثبت بود. به خاطر اینکه اطلاعات شفافی در اختیار مردم قرار گیرد

وی ادامه داد: صدا و سیما خودش وسایل ارتباط مستقیم را آورد و خودش هم جمع کرد آقای مصری هم همکاری کرد که صدا و سیما تجهیزاتش را بیاورد.

وی در مورد جمع آوری بیلبوردهای صداقت آمریکایی گفت: در مورد جمع بیلبوردها، مجلس چنین نظری نداشته است.