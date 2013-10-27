تحقق بیش از پنج هزار میلیارد ریال از درآمدهای مصوب استان در شش ماهه ی نخست امسال

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد نجاری مقدم ظهر يكشنبه افزود: در صورت ادامه این روند استان قادر خواهد بود تا پایان سال حدود 73 درصد از کل درآمدهای مصوب مندرج در قانون بودجه ی سال جاری را وصول کند.

وی با اشاره به کل درآمدهای استانی پیش بینی شده برای خراسان رضوی در قانون بودجه امسال که معادل 14 هزار میلیارد و 973 میلیون ریال است، گفت: این میزان نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته 45 درصد رشد داشته در حالی که متوسط افزایش درآمدهای استان های کشور 29 درصد بوده است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی تحقق کامل درآمدهای مصوب سال جاری در استان را دور از انتظار خواند و ادامه داد: وارد آوردن فشار مضاعف برای تحقق درآمدهای مصوب استان به فعالیت مشاغل و واحدهای تولیدی در استان آسیب می زند.

وی مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده در قانون بودجه ی امسال برای استان را بیش از چهار هزار و 788 میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به سال گذشته 5.6 درصد رشد داشته است.

نجاری مقدم همچنین اعتبارات هزینه ای خراسان رضوی در قانون بودجه 92 را با 11.76 درصد افزایش نسبت به رقم مشابه سال گذشته 2740 میلیارد ریال اعلام کرد که 6.04 درصد از اعتبارات هزینه ای استان های کشور را تشکیل می دهد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی یادآور شد: از آنجا که اعتبارات هزینه ای شرکت آب و فاضلاب روستایی در سال جاری استانی شده است این امر باعث شده تا اعتبار سایر هزینه ای مصوب امسال نسبت به اعتبار سایر هزینه ای مصوب ابتدای سال گذشته رشد منفی معادل 6.07 درصد و نسبت به عملکرد انتهای سال 91 رشد منفی معادل 17.8 درصد داشته باشد.

وی اضافه کرد: سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها در سال 92 معادل 5.78 درصد می باشد.

نجاری مقدم گفت: در سال 91 از مجموع هفت هزار و 20 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای تنها حدود دو هزار و 764 میلیارد ریال معادل 39.4 درصد تخصیص یافت اما با وجود تخصیص محدود اعتبارات، پیشرفت فیزیکی پروژه های استان معادل 55 درصد بوده است و این بدان معناست که با تلاش مضاعف دستگاه های اجرایی استان پروژه ها 15 درصد بیش از میزان جذب ریالی پیشرفت کرده اند.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی با بیان این که سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان از کل اعتبارات استان های کشور را پایین تر از سهم 7.98 درصدی جمعیت استان از جمعیت کشور و 7.14 درصدی سهم مساحت استان از مساحت کشور است، اظهار کرد: با توجه به حضور سالانه بیش از 25 میلیون زائر بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع)، ضرورت خدمت رسانی مطلوب به آنان، مرزی بودن استان و تعداد زیاد شهرستان ها، خراسان رضوی به لحاظ اعتباری نیازمند مساعدت و نگاه ویژه است.

وی ضمن اعلام این که تمامی موافقتنامه ها در اوایل مهر ماه مبادله شده، در خصوص میزان تخصیص شش ماهه ی اعتبارات افزود: تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر با 11.1 درصد و دو درصد اعتبارات نفت و گاز برابر 17.3 درصد است؛ به این ترتیب می توان گفت میانگین تخصیص اعتبارات استان با 12.9 درصد بیش از سایر استان های کشور می باشد.

نجاری مقدم با بیان این که مجموع اعتبارات خراسان رضوی حدود 50 درصد از درآمدهای استان را تشکیل می دهد؛ خاطرنشان کرد: علی رغم وصول درآمدهای شش ماهه به دلیل محدودیت های قانونی و عدم وجود قانون نظام درآمد – هزینه، تخصیص اعتبارات بدون توجه به میزان وصول درآمدها برای استان های مختلف به صورت یکسان بین استان های کشور تعیین می شود.