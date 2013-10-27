  1. سیاست
  2. دولت
۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

رییس جمهور روز ملی ترکمنستان را تبریک گفت

رییس جمهور روز ملی ترکمنستان را تبریک گفت

رییس جمهور در پیامی سالگرد استقلال کشور ترکمنستان را به رییس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در پیامی سالگرد استقلال کشور ترکمنستان را به رییس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

متن پیام روحانی به این شرح است:

جناب آقای قربانعلی بردی محمد اف
رییس جمهور ترکمنستان
فرا رسیدن سالگرد استقلال کشور ترکمنستان را به جنابعالی ، دولت و ملت دوست و برادر آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم در پرتو عزم و اراده مسئولین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان ، روابط دوستانه و توام با حسن همجواری فیمابین در تمامی زمینه ها و در راستای منافع دو ملت بیش از پیش توسعه یابد.
از خداومد متعال ، سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و نیک بختی دولت و ملت ترکمنستان را مسالت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2163620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها