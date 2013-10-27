تئاتر بدون مردم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قطب الدین صادقی بعدازظهر یکشنبه در آیین اختتامیه این جشنواره افزود: یکی از وظایف این نسل پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه و دوران خود است و هنرمندان باید به مطالبات فرهنگی مردم پاسخ بگویند.

داور جشنواره تئاتر منطقه یک کشور بیان کرد: باید کسانی را که احتیاج به خوراک فرهنگی دارند، جذب و تربیت کرده تا پشتوانه هنر تئاتر باشند.

صادقی بیان داشت: باید در آثارمان نیازهای فرهنگی دوران خود و معضلات فرهنگی جامعه را بیان کنیم تا نظر مردم به تئاتر جلب شود.

وی افزود: اگر مردم خود را و دغدغه های خود را در تئاتر نبینند به دیدن تئاتر روی نخواهند آورد.

این هنرمند سینما و تئاتر کشور در ادامه به هنرمندان تئاتر توصیه کرد: از طرح موضوعات سطحی و کم اهمیت در آثار خود بپرهیزید و به مسائل اصلی بپردازید.

وی تاکید کرد: مردم نیازهای فکری خود را از محصولات هنری دریافت می کنند و نباید آنها را از این محروم کرد.

مردم را از اندیشه محروم نکنیم

صادقی در ادامه بر توجه به درام نویسی در تئاتر تاکید کرد و گفت: در بسیاری از آثار به این مسئله کم توجهی شده و زیرساخت درام نویسی، تئاتری نیست و ربطی به تئاتر ندارد.

وی با بیان اینکه با صحنه های کوتاه و سریع فرصت تمرکز از تماشاگر گرفته می شود، افزود: باید به فرهنگ تئاتر برگردیم و به دنیال روایتهای سینمایی و کلیپ گونه نباشیم زیرا زبان نمایش با زبان سایر هنرها تفاوت دارد.

صادقی تصریح کرد: توسعه زبان تئاتری یکی از مهمترین وظایف و تعهدات هنرمندان تئاتر است.

وی همچنین بر احترام به همدیگر در تئاتر تاکید کرد و گفت: ما یک خانواده هستیم و اولین کار خوداری از احساسات شخصی و سطحی و گوش دادن به همدیگر است.

صادقی با بیان اینکه هنر نمایش برای این است که انسانی زندگی کنیم افزود: اگر تئاتر نقشی در انسانی تر کردن زندگی نداشته باشد، فایده ای ندارد.