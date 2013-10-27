زمین چمن حافظیه مناسب فوتبال نیست/ کارت قرمز داور اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سایپای کرج با انتقاد از وضعیت زمین چمن تاکید کرد: بازیکنان سایپا از قبل خسته بودند و وضعیت زمین چمن نیز بر خستگی آنها اضافه کرد.
وی تصریح کرد: چنین زمین چمن در حد و اندازه های شهر شیراز نیست و حتی ضرر داشتن چنین زمینی بیشتر به خود فجر می رسد.
سرمربی تیم فوتبال سایپا تصریح کرد: سرعت این بازی به دلیل مشکلات زمین بسیار پایین بود و زمانیکه داور این بازی به اشتباه به بازیکن ما کارت زرد و سپس قرمز را نشان دارد خستگی تیم بیشتر شد.
فیرات با اشاره به اینکه هیچگاه چنین داوریی را برای تیم حریف نمی خواهم، گفت: هیچگاه از خداوند نخواستم که یک داور برای تیم مقابل ما نیز چنین اشتباهی داشته باشد.
وی در خصوص دفاعی بازی کردن تیم سایپا تاکید کرد: زمانیکه تیم من با یک یار کمتر و خستگی بیشتر باید بازی را ادامه می داد چاره ای به غیر از عقب نشستن نداشتیم و البته در بحث دفاعی نیز به خوبی کار کردیم.
از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با یک گل مغلوب تیم سایپا شد.
نظر شما