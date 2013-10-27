زمین چمن حافظیه مناسب فوتبال نیست/ کارت قرمز داور اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سایپای کرج با انتقاد از وضعیت زمین چمن تاکید کرد: بازیکنان سایپا از قبل خسته بودند و وضعیت زمین چمن نیز بر خستگی آنها اضافه کرد.

وی تصریح کرد: چنین زمین چمن در حد و اندازه های شهر شیراز نیست و حتی ضرر داشتن چنین زمینی بیشتر به خود فجر می رسد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تصریح کرد: سرعت این بازی به دلیل مشکلات زمین بسیار پایین بود و زمانیکه داور این بازی به اشتباه به بازیکن ما کارت زرد و سپس قرمز را نشان دارد خستگی تیم بیشتر شد.

فیرات با اشاره به اینکه هیچگاه چنین داوریی را برای تیم حریف نمی خواهم، گفت: هیچگاه از خداوند نخواستم که یک داور برای تیم مقابل ما نیز چنین اشتباهی داشته باشد.

وی در خصوص دفاعی بازی کردن تیم سایپا تاکید کرد: زمانیکه تیم من با یک یار کمتر و خستگی بیشتر باید بازی را ادامه می داد چاره ای به غیر از عقب نشستن نداشتیم و البته در بحث دفاعی نیز به خوبی کار کردیم.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با یک گل مغلوب تیم سایپا شد.