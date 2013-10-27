بخش عمده روستاهای سمنان توانایی خودکفا شدن دارند/ ضرورت تدوین برنامه توسعه برای تامین و توزیع بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی بعد از ظهر یکشنبه در سفر به شهرستان شاهرود ضمن حضور در گلزار شهدای این شهر و تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: شهدا زنده و مظهر قدرت کشورند.

وی سپس با حضور در دفتر امام جمعه شاهرود ضمن دیدار با وی عنوان کرد: من نگران توقعات و انتظارات مردم نیستم، مردم تغییر می خواهند و این حق مردم است و اگر اینچنین نباشد جامعه زنده است.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه نیازهای مردم باید با واقعیت های جامعه مقایسه شود افزود: با این که تحریم ها وجود دارد ولی کمبود منابع نداریم و باید از منابع موجود به خوبی استفاده شود.

تدوین برنامه توسعه شهرستانی برای تامین و توزیع بودجه ضروری است

وکیلی همچنین در جلسه شورای اداری که عصر امروز در سالن ولایت فرمانداری شهرستان شاهرود برگزار شد با اشاره به اینکه گفتمان عدالت محور برای رسیدن به تدابیر انقلاب لازم است خاطرنشان کرد: با مذاکرات اولیه ای که انجام شد، آرامش نسبی به جامعه داده شد و این ثبات، آرامش و امید می آورد.

وی با توصیه به مدیران مبنی بر اینکه همگی تدبیر خردمندانه داشته باشند و از منابع محدود استفاده بهینه را انجام دهند تصریح کرد: باید برنامه توسعه شهرستانی تهیه شود تا بر اساس آن بودجه ها تامین و توزیع شود.

جذب صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده در شهرستان راهکار مدیریت مطلوب

استاندار سمنان با اشاره به وجود امکانات خوب و مناسب در شهرستان شاهرود اذعان داشت: با این پتانسیل قوی اگر مردم بیکار باشند مشکل از مدیریت است، همه باید دور هم بنیشینند و مشکلات مردم را حل کنند این مدیریت تدبیر و امید است.

وی با تاکید بر جذب صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده در شهرستان شاهرود ادامه داد: من امروز به مدیری احترام می گذارم که خوب فکر کند و از منابع به خوبی استفاده کند.

وکیلی با اشاره به این که کاهش بروکراسی برای ارتباط با سرمایه گذار یک ضرورت است، اظهار داشت: دستورالعمل ها و قانون های دست و پا گیر، بروکراسی اداری ایجاد می کنند و مدیر، فرماندار و استانداری که وظیفه اش را نشناسد نمی تواند موارد ایجاد معضل را شناسایی کرده و از بین ببرد و همین عاملی است تا مشکلات مردم لاینحل باقی بماند.

بخش عمده روستاها توانایی خودکفا شدن دارند

استاندار سمنان با تاکید بر این که رئیس نشدیم که فقط پشت میز بنشینیم، باید کمر همت ببندیم برخیزیم و به مشکلات مردم و جامعه خود رسیدگی کنیم و برای حل آن قدم برداریم ابراز داشت: امروز بخش عمده ای از روستاهای ما توانایی خودکفا شدن را دارند.

وی بیان داشت: باید توانمندی های خود را بشناسید، تنگ نظر نباشید، اگر اینگونه بودید حل مشکلات مردم امکان پذیر است، توانمندی و عدم تنگ نظری پول نمی خواهد، اراده و شناخت می خواهد این شناخت را بدست بیاورید و مشکلات مردم را حل کنید.

توقعات و انتظارات مردم باید با توجه به نیازهای جامعه هدایت شود

وکیلی با اشاره به اینکه باید توقعات و انتظارات مردم هدایت شود تاکید کرد: هر انسانی، منطقه، روستا و بخش خودش را می بیند و مشکلات و محرومیت های آن را بیان می کند ما موظفیم به همه چیز نگاه کلی داشته باشیم و تدبیر لازم برای توزیع و تامین اعتبار را به کار بگیریم.

وی با یادآوری این مطلب که توزیع پول عدالت نیست، گفت: باید مزیت های هر شهرستانی شناسایی شود و با توجه به اولویت ها و نیازهای آن منطقه امکانات و بودجه لازم اختصاص داده شود.

حقیقت با واقعیت فرق دارد/ اطلاع رسانی به افکار عمومی درست انجام شود

استاندار سمنان با بیان این نکته که حقیقت با واقعیت فرق می کند و باید اطلاع رسانی به افکار عمومی به درستی انجام شود، افزود: در مورد استان شدن شاهرود نیز اعتقاد ما این است که اگر کار مردم در شهرستان به خوبی انجام شود دیگر نیازی به استان شدن احساس نمی شود، مسئولان استان و شهرستان باید با هماهنگی بیشتر و بهتر به دنبال حل مشکلات مردم باشند.

وکیلی خاطرنشان کرد: نمی خواهیم در شهرستان تصمیماتی گرفته شود که غیرمنطقی باشد و مردم احساس کنند در حق آن ها اجحاف شده، باید راهکارهایی برای رفع بهتر مشکلات آن ها پیدا کنیم.

وجود هشت روستا و سه منطقه نمونه گردشگری در شاهرود

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این شهرستان در سال های اخیر تصریح کرد: سعی شده در گزارش تصویری ارائه شده داشته های شهرستان به بهترین شکل ممکن ارائه شود، این ها داشته های مادی ماست و داشته مهمتر از آن داشته معنوی است.

مهدی بندر آبادی با اشاره به این که پیروی از مقام ولایت و پیوند بین ملت و ولایت با شعور و شوری عمیق در شهرستان و استان به چشم می خورد عنوان کرد: دیگر داشته های این سرزمین، طبیعت بکر و ناب و زیر ساخت های ارزشمندی مانند نیروگاه تولید برق، خطوط گاز سراسری به عنوان یک منبع انتقال انرژی، سد مجن، فرودگاه شاهرود و ... است.

وی یادآور شد: شهرستان شاهرود هشت منطقه و سه روستای نمونه گردشگری دارد و یکی از قطب های باغداری و کشاورزی کشور است و وجود ایستگاه اصلاح نژاد و پرورش شتر در طرود و فعالیت هفت هزار واحد صنفی در شهرستان از دیگر داشته های ارزشمند این منطقه بشمار می رود.

گفتنی است در پایان این جلسه، استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود به سئوالات خبرنگاران و حاضران در جلسه پاسخ دادند.

دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های محمد وکیلی استاندار سمنان در شهرستان شاهرود بود.