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۷ آبان ۱۳۹۲، ۸:۲۶

اولین حضور بین‌المللی "مهمونی کامی"/ امید به حضور در فجر

اولین حضور بین‌المللی "مهمونی کامی"/ امید به حضور در فجر

فیلم سینمایی "مهمونی کامی" در اولین حضور بین المللی خود در هفدهمین جشنواره تالین به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره همه ساله از ۱۵ تا ۳۰ نوامبر در کشور استونی برگزار می‌شود و اولین ساخته بلند سینمایی علی احمدزاده با نام "مهمونی کامی" در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در می‌آید.

همچنین فیلم "پرویز" به کارگردانی مجید برزگر در بخش خارج از مسابقه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.
 
"مهمونی کامی" در جشنواره فجر سال گذشته به دلیل ممیزی از این رویداد کنار گذاشته شد اما امسال با روی کار آمدن مدیریت جدید سینمایی، مجدد به دبیرخانه فجر ارسال خواهد شد و عوامل آن امیدوارند با تدبیر مدیر جدید جشنواره این فیلم هم بتواند در مهم‌ترین رویداد سینمایی ایران هم به نمایش درآید.
 
این فیلم اولین ساخته بلند سینمایی احمدزاده است که در آن پگاه آهنگرانی، مینا ساداتی، میسا مولوی، مهدی کوشکی، نازنین فراهانی و... بازی می کنند. فیلمنامه این فیلم نیز به طور مشترک توسط باغبانی و احمدزاده بر اساس طرحی از نازنین فراهانی به نگارش در آمده است.
 
فیلم درباره عده‌ای جوان است که برای رفتن به یک مسافرت راهی شمال می‌شوند.
کد مطلب 2163714

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